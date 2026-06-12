FOTO Prosvjed i slavlje nakon pobjede Meksika: Evo kako je bilo na ulicama glavnog grada

Dok je Meksiko na stadionu Azteca slavio pobjedu nad Južnom Afrikom, ispred stadiona izbili su nasilni neredi između policije i prosvjednika naoružanih Molotovljevim koktelima.
Otvaranje Svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku obilježili su neredi koji su izbili ispred stadiona Azteca u Mexico Cityju, gdje su se uoči prve utakmice sukobili prosvjednici i policija.
| Foto: Fred Ramos
Otvaranje Svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku obilježili su neredi koji su izbili ispred stadiona Azteca u Mexico Cityju, gdje su se uoči prve utakmice sukobili prosvjednici i policija. |
Foto: Fred Ramos
Otvaranje Svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku obilježili su neredi koji su izbili ispred stadiona Azteca u Mexico Cityju, gdje su se uoči prve utakmice sukobili prosvjednici i policija.
| Foto: Fred Ramos
Dok je na terenu reprezentacija Meksika slavila pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2:0, ispred stadiona odvijale su se scene kaosa koje su brzo preplavile društvene mreže.
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Na snimkama koje su se pojavile vidi se žestok obračun kod ulaza broj 8, gdje su se prosvjednici sukobili s policijskim snagama. Prema navodima britanskih medija, dio okupljenih bio je naoružan Molotovljevim koktelima.
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Kako piše britanski Mirror, prosvjednici su nezadovoljni odlukom vlasti da se velika sredstva ulažu u organizaciju nogometnog prvenstva, dok se, po njihovom mišljenju, zanemaruju ključni društveni problemi.
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
France24 navodi da su među prosvjednicima bili i prosvjetni radnici koji traže bolje uvjete rada, kao i članice aktivističke skupine „Madres buscadoras” (Majke koje traže), koja se bavi potragom za nestalim osobama u Meksiku.
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Prosvjedi u Mexico Cityju traju već nekoliko dana, a napetosti su u jednom trenutku dovele u pitanje i organizaciju navijačkih zona. Ipak, središnji dio grada i službeni program otvaranja Svjetskog prvenstva prošli su bez većih problema za organizatore.
| Foto: Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Seila Montes
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Seila Montes
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Fred Ramos
Foto Armando Vega
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos
Foto Fred Ramos