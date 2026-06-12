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NEREDI U MEXICO CITYJU

FOTO Prosvjed i slavlje nakon pobjede Meksika: Evo kako je bilo na ulicama glavnog grada

Dok je Meksiko na stadionu Azteca slavio pobjedu nad Južnom Afrikom, ispred stadiona izbili su nasilni neredi između policije i prosvjednika naoružanih Molotovljevim koktelima.
Protest march ahead of the opening match of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City
Otvaranje Svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku obilježili su neredi koji su izbili ispred stadiona Azteca u Mexico Cityju, gdje su se uoči prve utakmice sukobili prosvjednici i policija. | Foto: Fred Ramos
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Otvaranje Svjetskog prvenstva u nogometu u Meksiku obilježili su neredi koji su izbili ispred stadiona Azteca u Mexico Cityju, gdje su se uoči prve utakmice sukobili prosvjednici i policija. | Foto: Fred Ramos
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