FOTO Prosvjed u Splitu: Radnici Jadrolinije nezadovoljnim postupkom izbora brodara

Radnici Jadrolinije prosvjedovali su u ponedjeljak ispred terminala Jadrolinije u splitskoj trajektnoj luci nezadovoljni postupkom izbora brodara za novu brzobrodsku liniju Split-Supetar-Split te su upozorili na manjkavosti zakonskog okvira koji uređuje obalni i pomorski prijevoz
Split: Mirni prosvjed Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske
Predsjednik Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Nediljko Bulić izjavio je kako nisu protiv uvođenja novih linija ni interesa otoka već postupak u kojem je odobrena plovidba komercijalnom brodaru Kapetan Luka Krilo na liniji Split-Supetar-Split smatraju netransparentnim.  | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
