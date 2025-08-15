SVIJET ČEKA SASTANAK
FOTO Prosvjedi na Aljasci uoči sastanka Trump-Putin: 'Putin nije dobrodošao u Anchorage'
"Ne želimo Putina ovdje. Neka povuče svoju vojsku iz Ukrajine. Aljaska je uz Ukrajinu", poručuju prosvjednici u Anchorageu koji su se okupili na ulicama uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na kojem će glavna tema biti Ukrajina. Na Aljasci je organizirano 16 prosvjeda zbog sastanka Trump-Putin, u Anchorageu, najvećem gradu ove savezne države, na ulicama se okupilo, piše Anchorage Daily News, nekoliko stotina ljudi. Nosili su ukrajinske i američke zastave, izrazili su nezadovoljstvo Trumpovim odnosom prema Putinu, smatraju kako je američki predsjednik preblag prema ruskom vođi...