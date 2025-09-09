VELIKI PROSVJEDI U NEPALU FOTO Prosvjednici u Nepalu zapalili zgradu Parlamenta. Na ulicama kaos: Raste broj mrtvih

U utorak su se nastavili veliki građanski prosvjedi protiv korupcije u Nepalu. Nakon čak 19 mrtvih u ponedjeljak, dvoje ljudi smrtno je stradalo na prosvjedima u utorak, prosvjednici optužuju vlasti i policiju za ubojstva. S ulica glavnog grada ove himalajske države stižu apokaliptične scene, prosvjednici su upali u zgradu Parlamenta i zapalili je. Parlament je demoliran, po njemu su ispisani i brojni grafiti. "Mi smo pobijedili", "Odabrali ste pogrešnu borbu", pišu ljutiti Nepalci. Zapaljena je i zgrada Vrhovnog suda u Katmanduu, premijer i više ministara dalo je ostavke...