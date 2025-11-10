FOTO Pusa za kraj! Žalac stigla u zatvor Remetinec! Pogledajte kako se ponašala ispred ulaza...
Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla je u Remetinec u ponedjeljak oko 22 sata! Iscrpila je sve mogućnosti za odgodu odsluženja kazne od dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem. U Remetincu će prvo proći obradu, 'naviknuti se' na rešetke, a onda ide u jedinu žensku kaznionicu, onu u Požegi. Srećom po nju, ta kaznionica je obnovljena i to novcem iz Fondova Europske unije.