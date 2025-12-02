VELIKI SASTANAK U MOSKVI FOTO Putin na sastanku s Amerikancima ne skida osmijeh s lica. Ranije se obratio Europi...

U utorak se u Moskvi američka delegacija, koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner, sastala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema - okončanje rata u Ukrajini. Na početku sastanka je Witkoff je kazao Putinu da "Mu ga je drago vidjeti i da je Moskva veličanstven grad", na čemu mu se Putin zahvalio. Fotoreporteri su fotografirali Putina uoči samih razgovora, ruski predsjednik nije skidao osmijeh s lica...