FOTO Putin u metalnom kavezu, tenkovi od kartona: Internet se sprda s paranojom ruskog vođe

Paranoja ruskog predsjednika Vladimira Putina od mogućeg atentata i napada dronovima postala je glavna tema na društvenim mrežama, gdje ga ismijavaju brojnim memovima. Nekoć prikazivan kao neprikosnoveni vođa, ruski predsjednik sada je predmet sprdnje i prikazan kao uplašeni starac koji se skriva u bunkerima, iza oklopnih kišobrana i unutar zaštitnih kaveza.

Dok se Kremlj pripremao za Paradu pobjede na Crvenom trgu, događaj koji je tradicionalno služio za demonstraciju vojne moći, ovogodišnja proslava protekla je u znaku straha i ismijavanja.

Foto: east2west news

Društvene mreže preplavile su satirične slike i videouradci koji prikazuju Putina u raznim bizarnim situacijama. Na jednoj od popularnijih montaža, ruski vojnici guraju ga preko Crvenog trga u takozvanom "mangalu" - metalnom kavezu koji se inače postavlja na oklopna vozila radi zaštite od dronova. Druga slika prikazuje ga kako drži govor s iste pozornice, ali zaključan u kavezu lokotom s vanjske strane.

Kreativnost korisnika interneta nije stala na tome. Putin je prikazan i kako traži zaštitu unutar prozirne zorb lopte na napuhavanje, dok ga slijede vojna vozila. Na jednoj slici sjedi među veteranima Drugog svjetskog rata, ali za razliku od njih, on nosi puni metalni oklop. Posebnu pažnju privukao je i AI video u kojem ga lovi ukrajinski dron.

​- Dron me proganja! Bježi od mene! Stani! Policija! Upomoć! Točno je iznad mene. Što se događa? Tko upravlja ovom stvari? - viče digitalna verzija Putina, nakon čega se kamera prebacuje na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji drži kontroler.

Memovi su ismijali i činjenicu da je parada održana bez tradicionalnog prikaza tenkova i raketnih sustava, navodno zato što su potrebni na bojištu. Jedan od prikaza prikazuje vojnike kako marširaju s tenkovima napravljenim od kartona.

Ova bujica internetske satire odražava percepciju da je Putinov kult ličnosti, izgrađen na fasadi moći, počeo pucati. Kako je primijetio jedan komentator, Sergej Afanasjev, Putinova slika se urušava.

​- Njegov kult ličnosti izgrađen je na fasadi: car, parada, pompe. Ali potrebna je desakralizacija. Tako da cijelo stado može vidjeti: car je gol, carstvo je puno rupa, a "veliki geostrateg" nije ništa drugo nego uplašeni starac koji gleda u nebo - napisao je Afanasjev.

No, iza šala i memova krije se stvarna zabrinutost unutar Kremlja. Prema obavještajnom izvješću jedne od zemalja Europske unije, Putin se boji mogućeg atentata dronom, pa čak i pokušaja državnog udara iz vlastitih redova. Bivši ministar obrane Sergej Šojgu navodno je postao glavni osumnjičenik za pripremu puča.

Rastući strah doveo je do drastičnog jačanja mjera sigurnosti oko ruskog predsjednika. Federalna služba zaštite (FSO) uvela je dvije razine provjere za posjetitelje, značajno je smanjen popis lokacija koje Putin redovito posjećuje, a on sam navodno provodi tjedne u moderniziranim bunkerima. Zaposlenicima koji rade u njegovoj blizini zabranjeno je korištenje mobitela s pristupom internetu, a u domovima kuhara, fotografa i čuvara postavljeni su nadzorni sustavi.

Strah je postao toliko izražen da ove godine niti jedan zastupnik Državne dume nije dobio pozivnicu za Paradu pobjede, što se smatra neizravnim dokazom izvanredne razine Putinove paranoje.

Uz korištenje AI-ja*