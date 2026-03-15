RADOVE USPORIO AZBEST

FOTO Radnici i dalje pripremaju Vjesnikov neboder za rušenje

Uklanjanje Vjesnikova nebodera, simbola jedne ere zagrebačkog novinarstva i arhitekture, ušlo je u dramatičnu novu fazu. Iako su pripremne radnje započele prema planu, a bageri već raščišćavali teren, otkriće opasnog azbesta na vrhu zgrade privremeno je zaustavilo ključne faze rušenja. Neočekivana komplikacija ne samo da će produljiti cijeli proces, već je već sada odgodila toliko iščekivano otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih gradskih prometnica.
Sredinom ožujka, tijekom inspekcijskih radova, u čeličnoj konstrukciji na šesnaestom katu nebodera otkriven je azbest | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Sredinom ožujka, tijekom inspekcijskih radova, u čeličnoj konstrukciji na šesnaestom katu nebodera otkriven je azbest
