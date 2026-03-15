FOTO Radnici i dalje pripremaju Vjesnikov neboder za rušenje

Uklanjanje Vjesnikova nebodera, simbola jedne ere zagrebačkog novinarstva i arhitekture, ušlo je u dramatičnu novu fazu. Iako su pripremne radnje započele prema planu, a bageri već raščišćavali teren, otkriće opasnog azbesta na vrhu zgrade privremeno je zaustavilo ključne faze rušenja. Neočekivana komplikacija ne samo da će produljiti cijeli proces, već je već sada odgodila toliko iščekivano otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, jednoj od najprometnijih gradskih prometnica.
Sredinom ožujka, tijekom inspekcijskih radova, u čeličnoj konstrukciji na šesnaestom katu nebodera otkriven je azbest
Vjesnik je izgorio u razornom požaru u studenom 2025. godine
Pronalazak azbesta odmah je aktivirao sigurnosne protokole
Stručni nadzor zabranio je sve daljnje radove na petnaestom i šesnaestom katu, proglasivši ih sigurnosnom zonom u koju smiju ući samo specijalizirani timovi opremljeni zaštitnim odijelima.
Sanacija je započela gotovo odmah, a predvode juradnici tvrtke Eurco iz Vinkovaca
Izvođač radova ima prethodno iskustvo sa zbrinjavanjem azbesta, što je ključno za sigurno provođenje ovog osjetljivog dijela operacije.
Dok traje sanacija na vrhu, radovi na nižim etažama, poput čišćenja otpada i postavljanja dodatnih potpora za stabilizaciju konstrukcije, nastavljaju se prema prilagođenom rasporedu.
Otkriće azbesta izravno je utjecalo na zacrtane rokove. Prema ugovoru vrijednom 4,22 milijuna eura bez PDV-a, prva faza radova trebala je biti dovršena unutar trideset dana od potpisivanja, što bi omogućilo otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji krajem ožujka.
Taj je rok sada probijen, a novi datum ovisit će isključivo o brzini i složenosti uklanjanja azbesta. Potpuno uklanjanje nebodera bilo je predviđeno unutar devedeset dana, odnosno do sredine svibnja. Iako službene potvrde novog roka još nema, procjenjuje se da će cijeli proces biti produljen za najmanje nekoliko tjedana.
