TOTALNI KAOS
FOTO Rat na ulicama Srbije: Demolirali prostorije SNS-a, batinaši prebili zastupnika!
U svim većim gradovima Srbije prosvjednici su izašli na ulice. Bilo je i sukoba s policijom koja je imala i oklopna vozila. Na ulice su izašli i pripadnici Srpske napredne Stranke (SNS) i Aleksandra Vučića. Imali su palice. Vučićevi batinaši prebili su Peđu Mitrovića, parlamentarnog zastupnika opozicijske stranke Sloboda i pravda, kojem su palicom razbili glavu. Prosvjednici su u Novom Sadu demolirali prostorije SNS-a. Vučić tvrdi da je na prosvjedima manje od 3100 ljudi. Možda je promašio koju nulu. Najavio je više uhićenja nego jučer.