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FOTO Rijeka obilježila Dan antifašističke borbe: Položeni vijenci, odali počast poginulima

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke i Savez antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije u ponedjeljak su, obilježavajući Dan antifašističke borbe, položili vijence na Spomenik oslobođenja na Delti u Rijeci
Obilježavanje Dana antifašističke borbe u Rijeci
U ime Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke vijence je položio predsjednik udruge Vojko Obersnel, a u ime županijskog saveza njegov predsjednik Kristian Čarapić. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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U ime Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke vijence je položio predsjednik udruge Vojko Obersnel, a u ime županijskog saveza njegov predsjednik Kristian Čarapić. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Komentari 2

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