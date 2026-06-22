FOTO Rijeka obilježila Dan antifašističke borbe: Položeni vijenci, odali počast poginulima
Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke i Savez antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije u ponedjeljak su, obilježavajući Dan antifašističke borbe, položili vijence na Spomenik oslobođenja na Delti u Rijeci
U ime Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke vijence je položio predsjednik udruge Vojko Obersnel, a u ime županijskog saveza njegov predsjednik Kristian Čarapić. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL