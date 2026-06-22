FOTO Rijeka obilježila Dan antifašističke borbe: Položeni vijenci, odali počast poginulima

Nakon polaganja vijenaca okupljeni članovi udruga i saveza i drugi sudionici proslave uputili su se autobusima prema lokaciji Satničko na planini Tuhobić. Tamo je program nastavljen uz prigodne govore i podjelu besplatnog ručka, te nastupe zbora Praksa iz Pule i Ansambla Kalinka pri istoimenom Društvu ruskog govornog područja iz Međimurja. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL