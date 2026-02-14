Obavijesti

FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Foto: 24sata

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

U Zagrebu je prošlog petka zabilježen neobičan prizor, luksuzni električni automobil Rimac Nevera parkiran je na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom. 

Foto: 24sata

Čitatelj koji je poslao fotografiju navodi da se vozilo nalazilo na Vrbanima III, u zapadnom dijelu grada.

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura. 

Foto: 24sata

- Imam prijatelja invalida i znam da imaju veliki problem s parkingom zbog osoba koje zauzimaju njihov parking. Na žalost to se ne može spriječiti - govori čitatelj

