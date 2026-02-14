Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura
FOTKE IZ ZAGREBA
FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
Čitanje članka: < 1 min
U Zagrebu je prošlog petka zabilježen neobičan prizor, luksuzni električni automobil Rimac Nevera parkiran je na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom.
Čitatelj koji je poslao fotografiju navodi da se vozilo nalazilo na Vrbanima III, u zapadnom dijelu grada.
Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura.
- Imam prijatelja invalida i znam da imaju veliki problem s parkingom zbog osoba koje zauzimaju njihov parking. Na žalost to se ne može spriječiti - govori čitatelj
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+