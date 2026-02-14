Obavijesti

News

Komentari 8
FOTKE IZ ZAGREBA

FOTO Rimčeva Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Rimčeva Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
4
Foto: 24sata

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

Admiral

U Zagrebu je prošlog petka zabilježen neobičan prizor, luksuzni električni automobil Rimac Nevera parkiran je na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom. 

Foto: 24sata

Čitatelj koji je poslao fotografiju navodi da se vozilo nalazilo na Vrbanima III, u istočnom dijelu grada.

JURLICA PRIVLAČILA POGLEDE FOTO Snimaju luksuzni Bugatti Chiron u centru Zagreba, zbog snimanja zatvaraju važne ulice
FOTO Snimaju luksuzni Bugatti Chiron u centru Zagreba, zbog snimanja zatvaraju važne ulice

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura. 

Foto: 24sata

- Imam prijatelja invalida i znam da imaju veliki problem s parkingom zbog osoba koje zauzimaju njihov parking. Na žalost to se ne može spriječiti - govori čitatelj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura
GLAVNI DOBITAK NA ČEKANJU

Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura

Glavni zgoditak 5+2 ovoga puta nije pogođen  pa se u sljedećem kolu penje na 41 milijun eura. Ipak, u kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, a svaki od njih osvojio je impresivnih 1.055.924,00 eura
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
UŽAS NA A3 Vozilom naletio na pješake kod Novske, zatvorili su autocestu. Velike su kolone!
TRAJE OČEVID NESREĆE

UŽAS NA A3 Vozilom naletio na pješake kod Novske, zatvorili su autocestu. Velike su kolone!

Zbog nesreće je trenutno na snazi zabrana prometa za sva vozila između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca, a kolona je duga dva kilometra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026