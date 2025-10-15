FOTO Robert je pobijedio rak kostiju! Prijatelji u Vodicama su mu priredili veličanstveni doček

Za liječenje u Turskoj Zankijevi nemaju dovoljno riječi hvale. - Uspostavili smo s njima kontakt, naravno da je problem bio novac, ali se skupio i ostalo je dovoljno i za odlazak svaka tri mjeseca u roku od pet godina na provjeru. No sad znamo da u mojem sinu nema traga sarkomu, odnosno liječenje je službeno - gotovo - kaže presretni otac Toni Zanki (48), poznati ribar iz Vodica, koji je cijeli život pomagao drugima, a na kraju je bio prisiljen zamoliti za pomoć, sve kako bi preživio njegov sin. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL