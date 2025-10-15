Obavijesti

BAKLJE I PJESMA

FOTO Robert je pobijedio rak kostiju! Prijatelji u Vodicama su mu priredili veličanstveni doček

Nakon sedam mjeseci liječenja u Turskoj, Robert Zanki vratio se u svoj dom u Vodicama. Mještani su ga dočekali bakljama i pljeskom, izražavajući radost i podršku njegovom povratku
Vodice: Robert Zanki vratio se kući nakon sedam mjeseci liječenja u Turskoj
Sedam mjeseci i pet dana trajalo je moje liječenje u Turskoj, a iako moje prognoze u početku nisu bile najbolje, evo me konačno na putu za Vodice, kaže Robert Zanki (24), nakon što su liječnici jedna klinike u Istanbulu rekli da je njegovo liječenje - gotovo. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
