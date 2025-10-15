FOTO Robert je pobijedio rak kostiju! Prijatelji u Vodicama su mu priredili veličanstveni doček

Nakon sedam mjeseci liječenja u Turskoj, Robert Zanki vratio se u svoj dom u Vodicama. Mještani su ga dočekali bakljama i pljeskom, izražavajući radost i podršku njegovom povratku
Sedam mjeseci i pet dana trajalo je moje liječenje u Turskoj, a iako moje prognoze u početku nisu bile najbolje, evo me konačno na putu za Vodice, kaže Robert Zanki (24), nakon što su liječnici jedna klinike u Istanbulu rekli da je njegovo liječenje - gotovo.
- Cijelim putem mi je bilo u glavi da poljubim zemlju i hrvatski zračni prostor jer nije mi bilo nimalo lako. Bio sam razdvojen od supruge, kćerkice, oca i majke predugo - kaže Robert. Društvo mu prave majka Martina i otac Toni, koji su nekoliko puta bili u Istanbulu, kao i Robertova supruga i kći.
- Uz mene je cijelo vrijeme bila dr. Fulda, kojoj sam toliko zahvalan da sam jednom prilikom čuo da treba kupiti pametni sat, a ja sam na kraju snašao snage, otišao u dućan i poklonio joj ga. Bila je istinski dirnuta, ali to je najmanje što sam mogao napraviti - kaže Robert, koji već ima plan što će napraviti kad stigne u Vodice.
- Zaželio sam se janjetine, i zamislite da se otuširam u vodi na koju sam navikao, a ne na onu u klinici, stvarno mi nije odgovarala, a poslije ću se javiti najdražima, pa prijateljima, zapravo svima - objašnjava Robert.
- Proslavio sam rođendan u kolovozu i svi su bili uz mene - kaže Robert, koji nema riječi da se zahvali liječnicima koji su mu spasili život.
Za liječenje u Turskoj Zankijevi nemaju dovoljno riječi hvale.
- Uspostavili smo s njima kontakt, naravno da je problem bio novac, ali se skupio i ostalo je dovoljno i za odlazak svaka tri mjeseca u roku od pet godina na provjeru. No sad znamo da u mojem sinu nema traga sarkomu, odnosno liječenje je službeno - gotovo - kaže presretni otac Toni Zanki (48), poznati ribar iz Vodica, koji je cijeli život pomagao drugima, a na kraju je bio prisiljen zamoliti za pomoć, sve kako bi preživio njegov sin.
