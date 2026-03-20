FOTO Roditelji ponosni na nove ročnike u Požegi, pale su i suze radosnice: 'Mi smo presretni'

Svečana prisega 1. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u 2026. godini, održana je u petak u Vojarni 12. brigade HV-a u Požegi. Pred brojnim gostima, roditeljima i prijateljima ročnici su svečano prisegnuli i obvezali se na vjernost domovini, čuvanje njezinog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti te na izvršavanje zapovijedi nadređenih u skladu s Ustavom i zakonom.

Svečanosti su iz čelništvo županije i grada nazočilo i državno izaslanstvo kojeg je predvodio Ivan Anušić, ministar obrane RH i potpredsjednik Vlade.

Nakon prisege, ročnici nastavljaju s drugom fazom obuke koja je specijaliziranija. Ovisno o modelu dragovoljno ili obvezno, oni koji se odluče za profesionalnu karijeru. Ovaj naraštaj, koji je s obukom započeo 9. ožujka 2026. godine, broji ukupno 400 polaznika, od kojih su 82 žene i 318 muškaraca.

Vojarna u Požegi ima dugu tradiciju obuke; od 2007. do kraja 2025. godine uspješno je obučeno 47 naraštaja s ukupno 12.274 dragovoljnih ročnika. Današnji naraštaj predstavlja novi model koji kombinira dragovoljce i novake. Ukupan broj na obuci (RH): 800 ročnika, Knin, Slunj i Požega.

Tijekom dva mjeseca intenzivne obuke pod vodstvom 80 instruktora, ročnici svladavaju, temeljne vojničke vještine i taktike preživljavanja, samoobranu i pružanje prve pomoći, moderno ratovanje, uključujući upravljanje FPV dronovima.

Ročnici primaju mjesečnu naknadu od približno 1100 eura, a dvomjesečno razdoblje obuke priznaje im se kao staž osiguranja, radni staž.

- Moja kći Ivana je danas prisegnula, na što sam jako ponosan. Moja je kći jako voli Hrvatsku njen je plan bio da završi fakultet i da ide na dobrovoljnu obuku. Sretna je zbog toga, mi oboje smo domovini vjerni. S obzirom da su djevojke jedino u Požegi došla je ovdje, a nakon obuke, vidjet ćemo, ako bude trebala vojsci nastavit će nadam se u Splitu, jer ona je magistrica ekologije, zaštite mora – rekao je ponosni otac Zoran Škrlec, časnik u mirovini.

Iskrene čestitke, stisci ruke, poljupci, a pala je i poneka suza, majki i djevojaka, kažu suza radosnica na poligonu požeške vojarne nije nedostajalo. Veliki broj onih koji su došli biti u svoje mlade ročnike, iskoristilo je i priliku da se fotografira sa pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, koji je sa svojom suprugom nazočio prisegi kćerke Dive Marije Perković, koja je s ponosom obukla odoru Hrvatske vojske.