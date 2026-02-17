FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...

Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine.
Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je izvelo "masovni napad" na ukrajinske vojno-industrijske i energetske objekte, izvijestila je u utorak novinska agencija Interfax dok se dvije zemlje pripremaju za nastavak mirovnih pregovora u Ženevi, piše Reuters.
"Bio je to kombinirani napad, posebno osmišljen da nanese što veću štetu našem energetskom sektoru", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, pozivajući da diplomaciju potkrijepi "pravda i snaga".
Dpa prenosi da je 68-godišnja žena poginula u ruskom napadu dronom u regiji Sumi na sjeveru Ukrajine, pozivajući se na ured regionalnog tužiteljstva. Navodno su ranjeni i njezini unuci u dobi od 7 i 15 godina, kao i njihovi roditelji. Ozlijeđeni su i žena i muškarac iz susjedne kuće. Ukrajinska Pravda piše kako su trojica zaposlenika elektrane u Slovjansku ubijena, ruski dron je pogodio automobil u kojem su bili...
U ukrajinskom lučkom gradu Odesi ranjene su tri osobe, od kojih jedna teško, rekao je načelnik vojne uprave Sergij Lisak. Zračni alarmi aktivirani su šest puta po noći u tom gradu na Crnom moru, napisao je Lisak na Telegramu. Oštećena je infrastruktura i civilne zgrade.
Prema dobavljaču električne energije DTEK, ruski napadi ponovno su ciljali i pogodili opskrbu energijom u Odesi. Razaranje je opisano kao iznimno teško, a dobavljač je rekao da će popravci potrajati, bez navođenja detalja. Vlasti u Dnjipru rekle su da su ruski napadi uzrokovali požare i u tom gradu.
Ukrajina se brani od ruske invazije već gotovo četiri godine. Kao dio svoje obrambene kampanje, cilja i lokacije u Rusiji. Predstavnici Rusije i Ukrajine, koji se danas sastaju u švicarskom gradu Ženevi, trebali bi održati dvodnevne pregovore uz posredništvo SAD-a o mogućem završetku rata koji je počeo 24. veljače 2022. godine. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da ne očekuju nikakve vijesti s mirovnih pregovora u Ženevi, dodavši da se pregovori održavaju iza zatvorenih vrata. "Mislim da danas ne bismo trebali očekivati nikakve vijesti", rekao je Peskov. Dodao je da će se pregovori nastaviti u srijedu te da i dalje neće biti moguć pristup medijima.
