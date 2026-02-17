FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...

Ukrajina se brani od ruske invazije već gotovo četiri godine. Kao dio svoje obrambene kampanje, cilja i lokacije u Rusiji. Predstavnici Rusije i Ukrajine, koji se danas sastaju u švicarskom gradu Ženevi, trebali bi održati dvodnevne pregovore uz posredništvo SAD-a o mogućem završetku rata koji je počeo 24. veljače 2022. godine. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da ne očekuju nikakve vijesti s mirovnih pregovora u Ženevi, dodavši da se pregovori održavaju iza zatvorenih vrata. "Mislim da danas ne bismo trebali očekivati ​​nikakve vijesti", rekao je Peskov. Dodao je da će se pregovori nastaviti u srijedu te da i dalje neće biti moguć pristup medijima. | Foto: Nina Liashonok/REUTERS