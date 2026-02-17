Obavijesti

Galerija

Komentari 2
NOVA NOĆ IZ HORORA

FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...

Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine.
FOTO Rusi uoči pregovora o miru zasuli Ukrajinu raketama i dronovima: Ubili su više civila...
Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine. | Foto: State emergency service of Ukraine/Facebook
1/16
Rusija je izvela novi brutalan udar na Ukrajinu. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija preko noći lansirala 396 dronova i 29 projektila, a da je Ukrajina oborila 25 projektila i 367 dronova. U priopćenju se navodi da su četiri balistička projektila i 18 dronova pogodili 13 različitih ciljeva diljem Ukrajine. | Foto: State emergency service of Ukraine/Facebook
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026