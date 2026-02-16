Ukrajinci iskoristili tehnološki kolaps Rusa zbog Starlinka, u par dana osvojili golem teritorij

Ukrajinske snage izvele su munjeviti proboj na bojišnici, oslobodivši u samo pet dana čak 201 kvadratni kilometar teritorija, otprilike kao trećina cijelog Zagreba. Ovaj uspjeh, najveći u tako kratkom roku još od lipanjske protuofenzive 2023. godine, izravna je posljedica tehnološkog udarca koji je paralizirao komunikacijske kanale ruske vojske nakon što im je onemogućen pristup satelitskom internetu Starlink.

Tehnološki nokaut na bojišnici

Ključni trenutak koji je preokrenuo situaciju na terenu dogodio se nakon što je tvrtka SpaceX Elona Muska uvela "mjere" kako bi blokirala neovlašteno korištenje Starlink terminala od strane ruskih snaga. Ruska vojska, koja se uvelike oslanjala na ovu tehnologiju za koordinaciju napada dronovima, komunikaciju među jedinicama i zapovijedanje na bojištu, odjednom je ostala gluha i slijepa. Prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW), gubitak Starlinka izazvao je "probleme u komunikaciji te zapovijedanju i kontroli na bojištu". Ruski vojni blogeri potvrdili su kaos na terenu, navodeći da su jedinice bile prisiljene vratiti se na stare VHF radio stanice, koje je ukrajinskim snagama znatno lakše ometati i locirati. Kao da to nije bilo dovoljno, dodatni udarac stigao je u obliku prekida rada aplikacije Telegram, što je dodatno otežalo koordinaciju ruskih postrojbi.

Proboj kod Zaporižja

Ukrajinska vojska iskoristila je stvoreni kaos za seriju brzih i preciznih protunapada. Glavnina operacije odvijala se u sektoru Zaporižja, otprilike 80 kilometara istočno od istoimenog grada, na području oko strateški važnog grada Huljaipolea. U kombiniranim akcijama pješaštva, uz podršku američkih tenkova M1A1 Abrams i švedskih borbenih vozila CV-90, oslobođeno je oko jedanaest sela, uključujući Kosivtseve. Ruske snage bile su prisiljene na neorganizirano povlačenje preko taktički važne rijeke Haičur, ostavljajući za sobom opremu i utvrđene položaje. Oslobođeno područje gotovo je jednako ukupnom teritoriju koji je Rusija uspjela osvojiti tijekom cijelog prosinca prošle godine, što svjedoči o razmjerima i brzini ukrajinskog napredovanja.

Jačanje obrane prije ruske ofenzive

Vojni analitičari ove akcije opisuju kao oportunističke protunapade i "operacije čišćenja" čiji je primarni cilj bio uspostavljanje čvršćih i povoljnijih obrambenih linija uoči očekivane velike ruske proljetne ofenzive. Iako je Rusija tijekom zime imala inicijativu i blago povećala postotak okupiranog teritorija sa 18,6 na 19,5 posto, ovaj ukrajinski uspjeh razotkrio je ozbiljne slabosti i preveliku ovisnost ruskih snaga o zapadnoj komercijalnoj tehnologiji. Pokazuje da ukrajinska vojska i dalje posjeduje sposobnost izvođenja složenih operacija i iskorištavanja svake pukotine u ruskoj obrani. Ruski pokušaji da zaobiđu blokadu, poput nuđenja novca civilima u Ukrajini da registriraju terminale na svoja imena, dočekani su oštrim upozorenjima ukrajinskih sigurnosnih službi i pojačanom kontrolom.