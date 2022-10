FOTO Samohrani tata je molio sugrađane pomoć, sad je dobio auto. Pogledajte ta sretna lica

Samohrani otac dvojice maloljetnih sinova s Downovim sindromom iz Splita, Nenad Šarić (45) prošli tjedan molio je preko Facebooka pomoć sugrađana jer se zbog statusa roditelja-njegovatelja našao u bezizlaznoj situaciji.

Sada se zahvaljujući anonimnom dobrotvoru vozi u automobilu koji mu je bio prijeko potreban.

Sretni otac poslao je Dalmatinskom portalu fotografiju iz Renault Megane karavana sa svojom djecom i prijateljicom Snježanom koja se i obratila portalu kako bi pomogli obitelji.

Foto: Dalmatinski portal

Zbog statusa roditelj-njegovatelj Nenad, inače, nije bio kreditno sposoban, a nužan mu je prijevoz djece na terapije i vježbe.

- U banci ne mogu dobiti kredit za kupnju auta jer su sredstva koja primam zaštićena i u slučaju da ne mogu redovito plaćati rate (što se naravno ne bi dogodilo jer sam odgovoran), banka vam po zakonu ne može napraviti ovrhu. Auto na kredit isto se ne može dobiti jer i auto saloni posluju preko banaka, a za kupnju auta na leasing trebate dati oko 10.000 kuna odmah za što bih opet trebao dignuti kredit... Bio sam prisiljen zamoliti ljude za pomoć jer mlađeg sina nisam uspio već dva tjedna odvesti na terapije jer ne stignem preuzeti starijeg iz škole i mlađeg gotovo u isto vrijeme voziti na terapiju. To je samo dio problema s kojim se susrećem – pričao nam je Nenad, o kojem je prvi pisao Dalmatinski portal.

Iako je za pomoć molio preko društvenih mreža, nakon objave na portalu u roku od sat vremena javio se muškarac koji mu želi kupiti polovni automobil.

Zahvalan je do neba dobročinitelju, a koliko je značio automobil i radost za skromnog Nenada, možda najbolje svjedoči reakcija susjede kada ih je vidjela. Rasplakala se od sreće.

- Bio sam zatečen i dirnut i zaista sam od srca zahvalan. Novinarka me spojila s gospodinom koji želi ostati anoniman. Razgovarali smo te mi je rekao neka odaberem automobil kako sam planirao i on će ga platiti. Gledam da bude u cijeni do 5000 eura, da nema puno kilometara i da je karavan. Vidio sam dva koja stara 11, 12 godina i odgovaraju tome što mi treba, da potraje barem četiri, pet godina. Na moj stari auto puno sam imao troškova za popravke. I želim naglasiti da meni kao meni ništa ne treba, ovo je doista nužda za moje dečke i nisam bio tražio da mi netko pokloni ili kupi auto već sam bio spreman plaćati ga u ratama samo nisam imao zakonskih mogućnosti. Gospodinu koji mi je odlučio pomoći od srca se zahvaljujem. Puno nam to znači – kaže nam.

Njegovi sinovi su mu, ističe, sve na svijetu i ništa mu za njih nije teško napraviti.

