BIVŠI MILANOVIĆEV SURADNIK

FOTO Saucha izašao iz zatvora

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Net.hr/RTL

Tomislav Saucha je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna lažiranjem putnih naloga

Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, izašao je u petak, 13. ožujka 2026. godine iz Kaznionice u Turopolju nakon što mu je odobren uvjetni otpust. Snimile su ga kamere RTL-a Danas.

SPREMNI PODRŽATI VLADAJUĆE HDZ-ovi žetoni: Kad Plenkoviću treba ruka, zove crvene...
HDZ-ovi žetoni: Kad Plenkoviću treba ruka, zove crvene...

Saucha je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora u aferi Dnevnice zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna lažiranjem putnih naloga. Saucha je tražio uvjetni otpust i odobren mu je. Time je odslužio svoju zatvorsku kaznu uz uvjetni otpust.

Prilikom izlaska iz kaznionice, Saucha je bio sam i nitko ga nije dočekao. Nosio je dvije velike plave vreće, tamnu odjeću i šiltericu na glavi. S istim vrećama je 2023. ušao u zatvor.

Zagreb: Tomislav Saucha dolazi u Remetinec na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju tri godine
Zagreb: Tomislav Saucha dolazi u Remetinec na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju tri godine | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

