FOTO Saucha izašao iz zatvora

Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, izašao je u petak, 13. ožujka 2026. godine iz Kaznionice u Turopolju nakon što mu je odobren uvjetni otpust. Snimile su ga kamere RTL-a Danas.

Saucha je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora u aferi Dnevnice zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna lažiranjem putnih naloga. Saucha je tražio uvjetni otpust i odobren mu je. Time je odslužio svoju zatvorsku kaznu uz uvjetni otpust.

Prilikom izlaska iz kaznionice, Saucha je bio sam i nitko ga nije dočekao. Nosio je dvije velike plave vreće, tamnu odjeću i šiltericu na glavi. S istim vrećama je 2023. ušao u zatvor.