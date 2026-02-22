Od 2017. bivši SDP-ovci Saucha, Ronko, Opačić i Boška Ban spašavaju vladajuću većinu u Saboru
HDZ-ovi žetoni: Kad Plenkoviću treba ruka, zove crvene...
Nevjerojatno je kako bivši SDP-ovci, gotovo kad god zatreba, "pružaju ruku" premijeru Andreju Plenkoviću i HDZ-ovoj većini, spašavajući ih od mogućih poraza u Saboru. Sve je počelo 2017. godine, kad je Tomislav Saucha, nekadašnji šef kabineta bivšega premijera Zorana Milanovića, podigao ruku protiv smjene tadašnjeg HDZ-ova ministra financija Zdravka Marića. U tom trenutku Marićeva smjena bila je tijesno upitna, 75 glasova za, 75 protiv, a Sauchin glas spasio je ne samo Marića, nego i Plenkovićevu većinu, koja je visjela o tankoj niti. Nakon toga je Plenković preko tajnice izbacio Most iz Vlade jer su Mostova tri ministra koji su sjedili u istoj toj Vladi glasali za njegovu smjenu zbog sukoba interesa vezanog uz krizu u Agrokoru.
