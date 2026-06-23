FOTO Šibenik se 'prži' na 39 °C, toplinski val prijeti cijeloj zemlji

DHMZ je za dio obale krajem tjedna izdao crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala
Visoke temperature obilježile su utorak diljem Hrvatske, a među najtoplijim gradovima bio je Šibenik, gdje su termometri pokazivali čak 39 °C. Užareni asfalt, gotovo prazne ulice i potraga za hladom obilježili su dan na obali.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Visoke temperature obilježile su utorak diljem Hrvatske, a među najtoplijim gradovima bio je Šibenik, gdje su termometri pokazivali čak 39 °C. Užareni asfalt, gotovo prazne ulice i potraga za hladom obilježili su dan na obali. |
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Visoke temperature obilježile su utorak diljem Hrvatske, a među najtoplijim gradovima bio je Šibenik, gdje su termometri pokazivali čak 39 °C. Užareni asfalt, gotovo prazne ulice i potraga za hladom obilježili su dan na obali.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz najviše dnevne temperature između 30 i 35 °C. Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna pa su uz jači razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nestabilnosti se ponajprije očekuju na sjevernom Jadranu, uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku zemlje. Vjetar će biti slab, mjestimice do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tijekom pljuskova prolazno može i jače zapuhati.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok se navečer očekuje i bura. Meteorolozi upozoravaju na vrućinu te građanima savjetuju izbjegavanje duljeg boravka na suncu i dovoljan unos tekućine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nakon vrlo toplog utorka, i srijeda će diljem Hrvatske biti pretežno sunčana i vruća. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 30 i 35 °C, dok će na Jadranu i noć ostati vrlo topla, s temperaturama između 23 i 27 °C.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Tijekom noći i jutra uz prolazno povećanu naoblaku mjestimice može biti pljuskova na zapadu zemlje. Poslijepodne se uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom očekuje uglavnom na istoku Hrvatske i u Istri.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Vjetar će na kopnu biti slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, dok će poslijepodne prevladavati sjeverozapadni vjetar.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Meteorolozi i dalje upozoravaju na visoke temperature pa se građanima savjetuje oprez tijekom najtoplijeg dijela dana.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Za petak i subotu izdano je crveno upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, što označava vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Riječ je o najvišoj razini upozorenja koju izdaje DHMZ.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Do četvrtka je za veći dio Jadrana na snazi narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost, dok je za kninsku regiju izdano žuto upozorenje koje označava umjerenu opasnost.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Meteorolozi upozoravaju da će zbog dugotrajnog razdoblja visokih temperatura na obali i noći ostati vrlo tople. Najniža temperatura zraka uglavnom će se kretati između 23 i 28 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati od 33 do 38 °C.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Vrlo vruće bit će i u unutrašnjosti zemlje. Tijekom vikenda temperatura će ponegdje prelaziti 35 °C, a za pojedine dijelove Hrvatske na snazi će biti žuta i narančasta upozorenja.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prema prognostičkim materijalima, vrućina se nastavlja i u nedjelju te početkom tjedna, a zatim raste nepouzdanost prognoze pa se u ovom trenutku ne može s velikom sigurnošću reći hoće li vrućina popustiti.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL