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SVI TRAŽE HLAD

FOTO Šibenik se 'prži' na 39 °C, toplinski val prijeti cijeloj zemlji

DHMZ je za dio obale krajem tjedna izdao crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala
Šibenik: Toplinski val na gradskim ulicama Krešimirova grada
Visoke temperature obilježile su utorak diljem Hrvatske, a među najtoplijim gradovima bio je Šibenik, gdje su termometri pokazivali čak 39 °C. Užareni asfalt, gotovo prazne ulice i potraga za hladom obilježili su dan na obali. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Visoke temperature obilježile su utorak diljem Hrvatske, a među najtoplijim gradovima bio je Šibenik, gdje su termometri pokazivali čak 39 °C. Užareni asfalt, gotovo prazne ulice i potraga za hladom obilježili su dan na obali. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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