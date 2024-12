FOTO Sjećate li se vremena kad nam je ovo bilo skupo?

Godina je 2018. Spremate 100 kuna u džep i krećete s djetetom na Advent. Nebitno jeste li u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Osijeku... S tih 100 kuna možete popiti jedno pivo i jedno kuhano vino, kupiti djetetu fritule i sokić, pojesti jednu običnu kobasicu ili hot dog... Možda vam i ostane koja kuna i(li) lipa...

Prizor s Adventa u Zagrebu 2017/2018. godine | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I svjesni ste kako ste sve to debelo preplatili. Kako nema logike da male fritule koštaju 20 kuna, da je čaša kuhanog vina od 15 do 25 kuna, da kobasica s malo senfa u pecivu ide i do 30, pa i 40 kuna...

Za budžet prosječnog Hrvata to je bilo preskupo, nešto za počastiti se jednom ili dvaput u sezoni, nekakav luksuz, da malo uživate u tom cijelom božićnom dojmu...

A danas? Danas bi većina s veseljem plaćala sve po tim cijenama!

Prizor s Adventa u Zagrebu 2017/2018. godine | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jer ako malo proučite ponudu na raznim Adventima po Hrvatskoj, s tih 100 kuna, današnjih 13,27 eura, jedva da imate za kobasicu i pivo! I ne garantiramo vam da je to dovoljno za taj 'menu'.

Pojavile su se u međuvremenu i kod nas "Dubai fritule", inspirirane viralnom "Dubai čokoladom", samo one će vas stajati 11 eura. A s ova dva eura što su vam ostala, ako ste krenuli s 13,27 eura, žao nam je, nemate ni za mali komadić soparnika ili voćnu rakijicu.

Prizor s Adventa u Splitu 2017/2018. godine | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Godina je 2024. Spremate 40 eura u džep i krećete s djetetom na Advent. Nebitno jeste li u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Osijeku... S tih 40 eura možete popiti jedno pivo i jedno kuhano vino (zajedno otprilike, ovisi o štandu, između 7-10 eura), kupiti djetetu Dubai fritule (11 eura) i sokić (cca 3-4 eura), pojesti kobasicu (od 6 do 9 eura)... Možda vam ostane koji euro i(li) cent...