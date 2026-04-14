FOTO Sjećate se Borisa Mikšića? Evo što radi 'dečko s Trešnjevke' koji je htio biti predsjednik RH

U baranjskoj tvornici EcoCortec, u vlasništvu američkog Hrvata Borisa Mikšića, položen je kamen temeljac za novi logistički centar čije se otvorenje očekuje u listopadu ove godine.

- Ovaj logistički centar nastavak je uspješnog projekta EcoCortec, koji je započeo još 2005. godine i s kojim živim zadnjih dvadeset godina. Novim proširenjem objedinjavamo skladištenje i znatno povećavamo našu operativnu učinkovitost, omogućujući bržu, kvalitetniju i konkurentniju uslugu našim kupcima na globalnoj razini. Posebno sam ponosan što je ovo i prava zelena investicija, preuređenjem postojećih objekata živimo načela kružne ekonomije i nastavljamo naš put održivog poslovanja - izjavio je za Poslovni dnevnik Mikšić, vlasnik Cortec korporacije, globalnog giganta za antikorozivnu zaštitu, čija europska tvrtka kći EcoCortec, posluje u Hrvatskoj i izvozi diljem svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ovo lansiranje, kako piše Poslovni dnevnik, predstavlja novi veliki uspjeh EcoCorteca, hrvatskog proizvođača antikorozivnih folija i vrećica. Kompleks tvornica u Baranji, koji je nedavno proslavio dva desetljeća rada, postao je svjetski poznat po ekološkim inovacijama za pakiranje i posvećenosti kružnoj ekonomiji.

Boris Mikšić je široj javnosti poznat kao kandidat koji je napravio veliku pomutnju na izborima za predsjednika Republike Hrvatske 2005. godine. Mikšić, povratnik iz SAD-a, tada je pod sloganom 'Dečko s Trešnjevke' započeo kampanju uz radijski spot 'Za Borisa'.

I umalo je senzacionalno ušao u drugi krug izbora. Žestoka se borba tada vodila između njega i HDZ-ove kandidatkinje Jadranke Kosor za prolaz u finalnu bitku sa Stjepanom Mesićem, koji je bio siguran s 48,9% glasova u prvom krugu. No tijekom te izborne noći utrka između Kosor i Mikšića bila je napeta,a na kraju je Kosor prošla s 20,31% dok je Mikšić kao nezavisni kandidat prikupio impresivnih 17,79%, odnosno gotovo 400.000 glasova birača. Tvrdio je da je prvi krug bio neregularan. Sreću je opet okušao iste godine na izborima za gradonačelnika Zagreba, ali bez uspjeha. Opet je pokušao postati gradonačelnik i predsjednik 2009. godine na lokalnim i predsjedničkim izborima, ali je tada u utrci za Pantovčak osvojio svega 2,1% glasova birača, dok su u drugi krug prošli Milan Bandić i Ivo Josipović, koji je na kraju i postao predsjednik.

Beli Manastir: Boris Mikšić, vlasnik tvrtke Ecocortec d.o.o. | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

U toj kampanji je javnosti pokazao svoju imovinsku karticu ističući kako je vrijednost svih njegovih nekretnina oko milijardu kuna. Naime, Mikšić je vlasnik četiri tvornice u SAD-u i jednu u Hrvatskoj te četiri kuće bez hipoteka u SAD-u i kuću sa voćnjakom u Belom Manastiru. Rekao je da je vlasnik privatnih mirovinskih fondova, dionica i ušteđevina u vrijednosti od tri milijuna dolara i da mu uz to pripada mirovina od 4000 dolara mjesečno kad navrši 65 godina. Posjeduje kolekciju slika i antikviteta iz čitavog svijeta procijenjenih na 2,5 milijuna dolara, te tri jahte i 15 automobila, među kojima je i mala kolekcija oldtimera.

- Ako postanem predsjednik Hrvatske isti ću vlasnički list pokazati na kraju svog mandata i vidjet ćete da se nisam obogatio na račun Hrvatske i hrvatskih građana. To mi nije plan - rekao je tada Mikšić. Naglasio je da želi dati sve od sebe da Hrvatska stvarno gospodarski ojača.

- Znam to raditi, imam puno iskustva, imam puno žara, novac me uopće ne interesira. Ustvari, spreman sam se odreći predsjedničke mirovine, a isto tako 50 posto predsjedničke plaće ću svaki mjesec dati u dobrotvorne svrhe - poručio je Mikšić, no birači ga ovaj put nisu nagradili.

Nakon neuspjelih političkih pokušaja, u potpunosti se posvetio uspješnom biznisu koji sad s novim investicijama razvija u Baranji.