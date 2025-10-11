Obavijesti

VOJNA PARADA

FOTO Sjeverna Koreja pokazala svoju najmoćniju raketu: 'Ovo svijet više ne može ignorirati...'

Sjeverna Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki dužnosnici iz Rusije i Kine, izvijestili su u subotu državni mediji u Pjongjangu. Događaj kojim se obilježava 80 godina vladavine Radničke stranke zbiva se u trenutku kada je vođa Kim Jong-un osigurao ključnu podršku Rusije nakon što je poslao tisuće sjevernokorejskih vojnika da se bore uz ruske snage.
Military parade celebrating the 80th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party of Korea (WPK), in Pyongyang
Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća sigurnosti i bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, prisustvovao je paradi u petak zajedno s kineskim premijerom Li Qiangom i vijetnamskim vođom To Lamom - svi su sjedili blizu Kima, prema slikama koje je objavila službena Korejska središnja novinska agencija. | Foto: KCNA/REUTERS
