FOTO Sjeverna Koreja pokazala svoju najmoćniju raketu: 'Ovo svijet više ne može ignorirati...'

Sjeverna Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki dužnosnici iz Rusije i Kine, izvijestili su u subotu državni mediji u Pjongjangu. Događaj kojim se obilježava 80 godina vladavine Radničke stranke zbiva se u trenutku kada je vođa Kim Jong-un osigurao ključnu podršku Rusije nakon što je poslao tisuće sjevernokorejskih vojnika da se bore uz ruske snage.
Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća sigurnosti i bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina, prisustvovao je paradi u petak zajedno s kineskim premijerom Li Qiangom i vijetnamskim vođom To Lamom - svi su sjedili blizu Kima, prema slikama koje je objavila službena Korejska središnja novinska agencija.
Na paradi su predstavljena neka od najnaprednijih oružja zemlje, uključujući novu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) Hwasong-20, koju je KCNA opisala kao svoj "najmoćniji nuklearni strateški sustav naoružanja". Tisuće ljudi u šarenoj tradicionalnoj odjeći ispunile su ulice sjevernokorejske prijestolnice na kasnonoćnom događaju, pokazale su slike, mašući nacionalnim zastavama uz klicanje dok je oružje tutnjalo glavnim ulicama.
Na paradi su predstavljene strateške krstareće rakete dugog dometa, lansirna vozila za dronove te rakete zemlja-zrak i zemlja-zemlja, dodala je KCNA. "Nepobjediva" vojska zemlje "uvijek je udvostručivala snagu naporima naše stranke da prevlada poteškoće i unaprijedi svijetlu budućnost", rekao je Kim u govoru. Očito je aludirao na sjevernokorejske trupe koje se bore uz ruske snage u ruskom ratu protiv Ukrajine.
"Herojski borbeni duh koji su pokazale i pobjeda koju su postigle naše revolucionarne oružane snage na stranim bojištima za međunarodnu pravdu... pokazali su ideološko i duhovno savršenstvo", rekao je, prema KCNA-i. Oko 600 sjevernokorejskih vojnika je ubijeno, a tisuće ih je ranjeno boreći se za Rusiju, rekao je Seul.
Parada pokazuje "neiscrpan potencijal obrambene tehnologije izolirane zemlje s nuklearnim oružjem i njezin zapanjujući tempo razvoja koji svijet više ne može ignorirati", rekla je KCNA. Proslava u Pjongjangu odvija se nakon što je Seul izjavio da se "ne može isključiti" sastanak između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država na marginama ovogodišnjeg samita APEC-a u Južnoj Koreji.
Američki predsjednik Donald Trump sastao se s Kimom tri puta tijekom svog prvog mandata i jednom je rekao da su se njih dvoje "zaljubili", ali na kraju nije uspio osigurati trajni sporazum o sjevernokorejskom nuklearnom programu.
Od tada se Pjongjang više puta proglasio "nepovratnom" nuklearnom državom. Prošli mjesec, Kim se pojavio uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga i Putina na raskošnoj vojnoj paradi u Pekingu.
U zajedničkoj izjavi Moskve i Pjongjanga koju je KCNA objavila ranije ovog tjedna, ruska vladajuća stranka rekla je da je "izrazila čvrstu podršku mjerama koje je poduzela" Sjeverna Koreja "kako bi ojačala obrambene sposobnosti zemlje".
Seong-Hyon Lee, gostujući znanstvenik na Azijskom centru Sveučilišta Harvard, rekao je za AFP: "Ključno je ne promatrati ovu paradu kao izolirani događaj, već kao vrhunac namjerne, strukturne promjene u regionalnoj geopolitici."
"Ona služi kao oštro upozorenje da će ojačani savez Seula s Washingtonom naići na konsolidirani i moćni trilateralni blok na svom pragu", rekao je.
Foto KCNA/REUTERS
