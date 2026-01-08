FOTO Sjevernokorejski diktator Kim slavi rođendan! Koji? Ovisi koga pitate: Pyongyang šutljiv

Pod pseudonimom "Pak Un", navodno kao sin sjevernokorejskog diplomata, pohađao je škole u okolici Berna u Švicarskoj tijekom devedesetih godina. Bivši školski kolege opisali su ga kao povučenog mladića koji se mučio s njemačkim jezikom i bio sramežljiv u društvu djevojaka, ali je pokazivao izrazitu natjecateljsku crtu. Njegova najveća strast bila je košarka, a posebno je idolizirao Michaela Jordana i Chicago Bullse. Prema svjedočanstvima tadašnjih kolega, soba mu je bila prepuna sportske memorabilije, a sate je provodio crtajući svog omiljenog igrača. Iako je bio okružen zapadnjačkom kulturom, ostao je povučen... | Foto: KCNA/REUTERS