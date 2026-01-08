Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NUKLEARNO ORUŽJE I PARTY

FOTO Sjevernokorejski diktator Kim slavi rođendan! Koji? Ovisi koga pitate: Pyongyang šutljiv

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un danas slavi rođendan. Koji? Ovisi o izvoru. Neki govore 44, drugi 43., treći 42. rođendan... Dugo se nije znao ni točan datum rođenja sjevernokorejskog vođe, ali on je otkriven tamo 2014. godine kad su tamošnji mediji izvijestili kako je bivši košarkaš Dennis Rodman stigao u posjet Pyongyangu zbog Kimova rođendana. Sjevernokorejski mediji ove godine nisu izvijestili o rođendanu Kima, fokus je na velikom Kongresu... Kim je u zadnje vrijeme u javnosti više puta fotografiran sa svojom kćeri, Ju Ae, za koju su uvelike šuška da je njegova nasljednica...
154765047
Malo je svjetskih vođa obavijeno takvim velom tajne i propagande kao Kim Jong Un, treći vladar iz dinastije Kim koja čeličnom rukom upravlja Sjevernom Korejom. Za vanjski svijet on je istovremeno karikatura i egzistencijalna prijetnja; vođa koji gradi skijališta i vodene parkove dok istovremeno provodi brutalne čistke i prijeti svijetu nuklearnim uništenjem. | Foto: Profimedia
1/82
Malo je svjetskih vođa obavijeno takvim velom tajne i propagande kao Kim Jong Un, treći vladar iz dinastije Kim koja čeličnom rukom upravlja Sjevernom Korejom. Za vanjski svijet on je istovremeno karikatura i egzistencijalna prijetnja; vođa koji gradi skijališta i vodene parkove dok istovremeno provodi brutalne čistke i prijeti svijetu nuklearnim uništenjem. | Foto: Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026