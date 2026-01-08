FOTO Sjevernokorejski diktator Kim slavi rođendan! Koji? Ovisi koga pitate: Pyongyang šutljiv

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un danas slavi rođendan. Koji? Ovisi o izvoru. Neki govore 44, drugi 43., treći 42. rođendan... Dugo se nije znao ni točan datum rođenja sjevernokorejskog vođe, ali on je otkriven tamo 2014. godine kad su tamošnji mediji izvijestili kako je bivši košarkaš Dennis Rodman stigao u posjet Pyongyangu zbog Kimova rođendana. Sjevernokorejski mediji ove godine nisu izvijestili o rođendanu Kima, fokus je na velikom Kongresu... Kim je u zadnje vrijeme u javnosti više puta fotografiran sa svojom kćeri, Ju Ae, za koju su uvelike šuška da je njegova nasljednica...
Malo je svjetskih vođa obavijeno takvim velom tajne i propagande kao Kim Jong Un, treći vladar iz dinastije Kim koja čeličnom rukom upravlja Sjevernom Korejom. Za vanjski svijet on je istovremeno karikatura i egzistencijalna prijetnja; vođa koji gradi skijališta i vodene parkove dok istovremeno provodi brutalne čistke i prijeti svijetu nuklearnim uništenjem.
Njegov put od anonimnog dječaka koji je u Švicarskoj igrao košarku do vrhovnog zapovjednika jedne od najvećih vojski svijeta priča je o pažljivo orkestriranom usponu, nemilosrdnoj konsolidaciji moći i odanosti obiteljskom nasljeđu totalitarizma.
Čak je i točan datum rođenja Kim Jong Una predmet rasprave. Dok službeni Pyongyang navodi 8. siječnja 1982. godine, južnokorejski i američki obavještajci vjeruju da je rođen 1983. ili čak 1984. Smatra se da je godina rođenja pomaknuta kako bi se stvorila simbolička veza s njegovim djedom Kim Il Sungom, osnivačem države, i ocem Kim Jong Ilom. Kao najmlađi sin Kim Jong Ila i njegove supruge Ko Yong Hui, Kim Jong Un je veći dio djetinjstva proveo daleko od očiju javnosti, u sjeni svoje braće.
Pod pseudonimom "Pak Un", navodno kao sin sjevernokorejskog diplomata, pohađao je škole u okolici Berna u Švicarskoj tijekom devedesetih godina. Bivši školski kolege opisali su ga kao povučenog mladića koji se mučio s njemačkim jezikom i bio sramežljiv u društvu djevojaka, ali je pokazivao izrazitu natjecateljsku crtu. Njegova najveća strast bila je košarka, a posebno je idolizirao Michaela Jordana i Chicago Bullse. Prema svjedočanstvima tadašnjih kolega, soba mu je bila prepuna sportske memorabilije, a sate je provodio crtajući svog omiljenog igrača. Iako je bio okružen zapadnjačkom kulturom, ostao je povučen...
Kim Jong Un nije bio prvi izbor za nasljednika. Njegov stariji polubrat, Kim Jong Nam, dugo je smatran favoritom, no pao je u nemilost nakon sramotnog incidenta 2001. godine kada je uhićen pri pokušaju ulaska u Japan s lažnom putovnicom kako bi posjetio Disneyland. Drugi brat, Kim Jong Chul, navodno je smatran "previše feminiziranim" i nedovoljno odlučnim za vođu. S druge strane, Kim Jong Il je u najmlađem sinu prepoznao agresivnost i karakterne osobine slične svojima.
Nakon što je Kim Jong Il 2008. doživio moždani udar, pripreme za nasljedstvo su se ubrzale. Godine 2010. Kim Jong Un je, bez ikakvog prethodnog vojnog iskustva, promaknut u čin generala s četiri zvjezdice i predstavljen javnosti kao "Veliki nasljednik". Nakon očeve smrti u prosincu 2011., preuzeo je sve ključne pozicije u državi, vojsci i Radničkoj partiji.
U prvim godinama mandata obračunao se sa svim nepoželjnima, uključujući i članovima vlastite obitelji, sumnja se da je naredio više ubojstava...
Kim Jong Un je danas čvrsto na vlasti. Uspio je ostvariti san svog oca i djeda – pozicionirao je Sjevernu Koreju kao nuklearnu silu. Ipak, cijena tog uspjeha je potpuna izolacija i patnja milijuna ljudi koji žive pod jednim od najrepresivnijih režima na svijetu.
