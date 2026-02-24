Obavijesti

FOTO Skrivali preko 2 kilograma droge u autu, s njima bila i djeca. Muškarca su uhitili...
Foto: PU dubrovačko neretvanska

Oduzeli su drogu i uhitili 43-godišnjeg suputnika. Priveli su ga na istragu, kojom su utvrdili da je posjedovao i preprodavao drogu

Policija u Stonu uhitila je muškarca (43) zbog posjedovanja droge. U nedjelju u 20.20 sati je policija zaustavila auto dubrovačkih tablica u mjestu Zaton Doli, a vozila ga je 30-godišnjakinja. Suputnik joj je bio 43-godišnjak i dvoje maloljetne djece, piše PU dubrovačko-neretvanska. 

Foto: PU dubrovačko neretvanska

Tijekom prometne kontrole policija je posumnjala na moguće krijumčarenje, a onda su pretresli vozilo. U prednjem dijelu pronašli su skrivena tri paketa amfetamina, ukupne težine 2,292 kilograma. Oduzeli su drogu i uhitili 43-godišnjeg suputnika. Priveli su ga na istragu, kojom su utvrdili da je posjedovao i preprodavao drogu. Uz kaznenu prijavu predali su ga u pritvor.

O svemu su obavijestili i Hrvatski zavod za socijalni rad.

