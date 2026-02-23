Užas u Dalmaciji: Policija uhitila muškarca (80). Unuka ga prijavila za spolno zlostavljanje

Policija je uhitila 80-godišnjaka iz Dalmacije zbog sumnje da je niz godina spolno zlostavljao maloljetnu unuku. Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno nakon što je otišla iz zajedničkog domaćinstva, piše Dalmatinski portal.

Uhićeni 80-godišnjak je u rujnu prošle godine nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog spolnog zlostavljanja druge maloljetne unuke. Sada ga za iste stvari tereti i njezina sestra.

Na nepravomoćnu presudu žalili su se i Državno odvjetništvo i obrana.

Kako neslužbeno doznaje Dalmatinski portal, okrivljeni je na suđenju priznao inkriminacije, ali u ovom novom slučaju tvrdi da nije kriv.

Državno odvjetništvo tražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, no sudac istrage pustio je osumnjičenog na slobodu uz mjeru opreza da ne uznemirava oštećenu.

