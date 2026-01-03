Obavijesti

FOTO Slavonska snježna idila: Osijek i Sl. Brod pod snijegom

Zimsko jutro donijelo je pravi ugođaj slavonskim gradovima. Osijek i Slavonski Brod osvanuli su pod bijelim snježnim pokrivačem koji je u tišini preobrazio ulice, trgove i parkove. Krovovi kuća i drvoredi uz rijeke zablistali su pod snijegom, dok je hladan zrak usporio svakodnevni ritam i donio prizore nalik razglednicama, podsjećajući na čaroliju prave slavonske zime...
Snježni pokrivač je zabijelio je Osijek
Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
