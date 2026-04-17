NIJE PRIJAVIO GOTOVINU
FOTO Slovenac na granici kod Svilaja pokušao prošvercati 20 tisuća eura: Mora platiti kaznu
Carinski službenici su na graničnom prijelazu Svilaj zaustavili automobil Slovenskih registarskih oznaka i pronašli neprijavljenih 20 tisuća eura. Iako je zakon jasan, slovenski državljanin carini nije prijavio gotovinu ni pismeno ni digitalno, čime je izravno prekršio pravila o unosu novca u Europsku uniju.
Odmah po pronalasku neprijavljenog iznosa, carinici su utvrdili kršenje Zakona o deviznom poslovanju. Zbog ovog propusta vozač je istoga dana dobio prekršajni nalog te je morao platiti kaznu od 6.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
