FOTO Slovenac na granici kod Svilaja pokušao prošvercati 20 tisuća eura: Mora platiti kaznu

Carinski službenici su na graničnom prijelazu Svilaj zaustavili automobil Slovenskih registarskih oznaka i pronašli neprijavljenih 20 tisuća eura. Iako je zakon jasan, slovenski državljanin carini nije prijavio gotovinu ni pismeno ni digitalno, čime je izravno prekršio pravila o unosu novca u Europsku uniju.

Odmah po pronalasku neprijavljenog iznosa, carinici su utvrdili kršenje Zakona o deviznom poslovanju. Zbog ovog propusta vozač je istoga dana dobio prekršajni nalog te je morao platiti kaznu od 6.000,00 eura.