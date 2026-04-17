Donald Trump: Rat u Iranu trebao bi završiti uskoro, dvije strane mogle bi se sastati

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u petak uvjerenje da bi se uskoro mogao postići sporazum o okončanju rata u Iranu i pozvao skupinu Hezbolah povezanu s Teheranom da prestane s pritiskom dok je na snagu stupilo 10-dnevno primirje između Libanona i Izraela, prenosi agencija Reuters. Trump je rekao da bi se sljedeći sastanak između Sjedinjenih Država i Irana mogao održati tijekom vikenda te da je produljenje dvotjednog primirja moguće, ali možda neće biti potrebno jer Teheran želi dogovor.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ali mislim da smo vrlo blizu postizanja dogovora s Iranom", rekao je novinarima ispred Bijele kuće, dodajući da bi, ako se postigne i potpiše dogovor u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, mogao otići tamo tim povodom.

Satima kasnije, dok je bio u Las Vegasu, Trump je otišao i korak dalje, rekavši da bi rat "trebao završiti vrlo brzo".

Rat s Iranom nije popularan u Sjedinjenim Državama i ostavio je Trumpa s političkom glavoboljom samo nekoliko mjeseci prije ključnih međuizbora, piše Reuters.

Američko-izraelski napad na Iran koji je započeo 28. veljače izazvao je najgori šok cijena nafte u povijesti i doveo do snižavanja rejtinga Međunarodnog monetarnog fonda za globalno gospodarstvo te upozorenja da bi dugotrajni sukob mogao gurnuti svijet na rub recesije.

Pakistanski izvor uključen u posredovanje između SAD-a i Irana rekao je u petak da je postignut napredak u tajnoj diplomaciji i da bi nadolazeći sastanak između dviju strana mogao rezultirati potpisivanjem sporazuma.

Dvije strane će prvo potpisati memorandum o razumijevanju, a zatim sveobuhvatni sporazum u roku od 60 dana, rekao je izvor.

"Detaljan sporazum dolazi kasnije. Obje strane se načelno slažu. A tehnički dijelovi dolaze kasnije", rekao je izvor, govoreći pod uvjetom anonimnosti, prenosi Reuters.

Diplomatski izvor rekao je da ključni pakistanski posrednik, načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir, vodi razgovore u Teheranu od srijede i da je postigao napredak u rješavanju "nezgodnih pitanja".

Cijene nafte pale su u ranom trgovanju u petak, a azijske dionice krenule su prema drugom tjednu snažnih dobitaka zbog optimizma da bi se sukob na Bliskom istoku mogao bližiti kraju, iako je kritični Hormuški tjesnac, arterija za petinu svjetske opskrbe naftom i plinom, i dalje zatvoren.

Terminske cijene sirove nafte Brent pale su na 98,17 dolara po barelu, dok su terminske cijene američke sirove nafte West Texas Intermediate pale na 93,47 dolara po barelu.

Francuska i Velika Britanija predsjedat će u petak sastankom oko 40 zemalja s ciljem signaliziranja Sjedinjenim Državama da su neki od njihovih najbližih saveznika, od kojih je Trump mnoge kritizirao zbog nedjelovanja, spremni pomoći u vraćanju slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu kada uvjeti to dopuste.

Iran je uglavnom zatvorio tjesnac za brodove koji nisu njegovi, a Washington je ovog tjedna uveo blokadu brodovima koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Analitičari su rekli da bi blokada mogla spriječiti da otprilike 2 milijuna barela iranske sirove nafte dnevno stigne do glavnog kupca Kine.

Samo je mali broj brodova prošao kroz tjesnac od početka rata, u usporedbi s prosječnih više od 130 dnevno prije sukoba.

Prekid vatre u Libanonu stupio je na snagu u četvrtak, a Trump je rekao da je razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i libanonskim kolegom Josephom Aounom te da ih planira pozvati u Bijelu kuću na "značajne razgovore" koji bi se mogli održati tijekom sljedećeg tjedna ili dva.

Iran je inzistirao na tome da svaki mirovni sporazum treba obuhvatiti i borbe u Libanonu. Prekid vatre bio je dio dogovora postignutog sa SAD-om, a uz posredovanje Pakistana, izvijestili su iranski mediji, pozivajući se na glasnogovornika ministarstva vanjskih poslova.

"Možda je to bio povijesni dan za Libanon. Događaju se dobre stvari!!!", rekao je Trump na društvenim mrežama kasno u četvrtak.

U ranijoj objavi pozvao je Hezbolah da poštuje prekid vatre.

"Nadam se da će se Hezbolah lijepo i dobro ponašati tijekom ovog važnog razdoblja. Bit će to VELIKI trenutak za njih ako to učine. Nema više ubijanja. Konačno moramo imati MIR!" rekao je.

Sukob u Libanonu između Izraela i Hezbolaha, kojeg podržava Iran, ponovno se rasplamsao nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom. Hezbolah je 2. ožujka otvorio vatru u znak podrške Teheranu, što je izazvalo izraelsku ofenzivu u Libanonu u kojoj vlasti tvrde da je ubijeno 2000 ljudi, 15 mjeseci nakon njihovog posljednjeg većeg sukoba.