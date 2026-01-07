Obavijesti

FOTO Snijeg zabijelo Sisak

U Sisku je palo 20 centimetara snijega. Za sisačko-moslavačku regiju upaljen je žuti alarm na DHMZ-u
Snijeg je prekrio Sisak
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
