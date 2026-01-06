Obavijesti

Galerija

Komentari 6
POGLEDAJTE FOTKE

FOTO Snijeg zatrpao autoceste!

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme u Gorskom kotaru i Lici, javili su iz HAK-a. Snijeg pada u gotovo cijeloj Hrvatskoj
FOTO Snijeg zatrpao autoceste!
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, riječkom području, Hrvatskom primorju, na otocima i u Slavoniji. | Foto: HAK
1/29
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, riječkom području, Hrvatskom primorju, na otocima i u Slavoniji. | Foto: HAK
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026