FOTO Snijeg zatrpao autoceste!

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme u Gorskom kotaru i Lici, javili su iz HAK-a. Snijeg pada u gotovo cijeloj Hrvatskoj
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, riječkom području, Hrvatskom primorju, na otocima i u Slavoniji.
Na kolnicima mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega.
Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice.
Ceste se čiste i posipavaju, ali se na nekim dionicama vozi usporeno zbog vozila zimske službe, kazali su iz HAK-a.
Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme u Gorskom kotaru i Lici.
Zabrane se odnose i na DC1 (Grabovac–Gračac–Knin), DC3 (Zdihovo–Delnice–Kikovica), autocestu A7 (Rupa–Rijeka zapad) i DC8 (Pasjak–Senj).
Za teretna vozila nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Rijeke/Istre. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar uz dodatne zabrane za pojedine skupine vozila.
Vozači se pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje te održavaju sigurnosni razmak. Zbog blagdana Sveta tri kralja danas je zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju od 14 do 23 sata.
