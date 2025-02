FOTO Snijeg jutros padao i u Zagrebu: Na moru olujni udari bure, temperature sutra i do -10

Najviše snijega, ukupno 62 centimetara, u ponedjeljak je izmjereno na Zavižanu, planinskom vrhu na Sjevernom Velebitu. Uz oblačno vrijeme, slab snijeg padat će u unutrašnjosti u Gorskoj Hrvatskoj prijepodne, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Poneke snježne pahulje pale su i u Zagrebu, a fotograf Pixsella zabilježio je slab snježni pokrivač na automobilima rano ujutro.

Zagreb: Slab snijeg pada na istoku grada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U drugom dijelu dana stiže razvedravanje sa sjevera. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, no jutro u Dalmaciji oblačnije. Puhat će u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na moru će puhati umjerena do jaka bura, a podno Velebita na udare i olujna.

Foto: DHMZ

Zbog toga je na snazi crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala, dok je stupanj više na snazi za Kvarner. Dio Dalmacije je u 'žutom' meteoalarmu, dok za ostatak Hrvatske nema upozorenja.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će od -1 do 3, na Jadranu od 7 na sjeveru do 13 °C na jugu Dalmacije.

U utorak nas čeka sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz malo oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od -8 do -4, u gorju bi moglo biti i minus 10, a na Jadranu uglavnom od -1 do 4 °C. Najviša dnevna većinom između 0 i 4, na moru od 8 do 13 °C.

Foto: DHMZ

Zbog niskih temperatura i mraza meteorolozi su upalili i alarme za utorak. Na snazi je tako za područje Zagreba, Karlovca, Osijeka... Na Jadranu je meteoalarm na snazi zbog jake, do olujne bure. Za Velebitski kanal izdana je najviša razina upozorenja, crveni meteoalarm, zbog bure s udarima i do 130 kilometara na sat.