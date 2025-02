PRAVI UGRIZ ZIME Pogledajte što nam stiže nakon vikenda!

Hladna fronta zahvatila je Hrvatsku u petak. Donijela je do 40 centimetara snijega u gorju. DHMZ je objavio nekoliko upozorenja, crveno koje se odnosi na buru na sjevernom Jadranu i podno Velebita te narančasto za snijeg u Gorskom kotaru. Zabijelili su se planinski vrhovi u Hrvatskoj, a snijega je bilo i u nizinama.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 04:00 Snijeg u Hrvatskoj | Video: čitatelj/24sata

Ako ste planirali na zimski izlet u gorje, ovo je idealan vikend za to. Nakon vikenda središnji Balkan te istočnu Europu zahvatit će jače zahladnjenje s temperaturama i do -20°C, piše Istramet. Vidi se to i na prognostičkim kartama. U gorju i kontinentalnoj Hrvatskoj temperature će noću padati ispod -10°. Hladno će biti i na Jadranu. Bit će to pravi ugriz zime na Balkanu i istoku Europe.

temperatura zraka za ponedjeljak 17.2. | Foto: Istramet

temperatura zraka na 2 m visine za ponedjeljak (Europa) | Foto: Istramet

Hrvatska danas

Na sjevernom Jadranu i većem dijelu središnje Hrvatske djelomice sunčano. Drugdje promjenljivo do pretežno oblačno. Oborina uglavnom u Dalmaciji, na obali mjestimice izraženija kiša i grmljavina, a u unutrašnjosti i snijeg. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake uz sve rjeđu oborinu. U unutrašnjosti će puhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. Popodne vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 6 do 12 °C, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Hrvatska u nedjelju

U unutrašnjosti većinom oblačno uz mjestimice malo snijega, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar na kopnu slab, popodne i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -1, na moru između 2 i 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, na Jadranu između 8 i 13 °C.

Foto: DHMZ