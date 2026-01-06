FOTO Snježni kaos na autocesti. Nema slobodnog pravca do Istre za dio vozila: 'Vozite oprezno!'

Zbog zimskih uvjeta uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru, Lici i na pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj
Prema informacijama Hrvatskog autokluba, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji.
Prema informacijama Hrvatskog autokluba, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji.
Prema informacijama Hrvatskog autokluba, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji.
Na pojedinim cestama ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku su čišćenje i posipavanje kolnika, no promet se na nekim dionicama odvija usporeno zbog vozila zimske službe.
Zbog zimskih uvjeta uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru, Lici i na pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj.
Među njima su i državne ceste DC1 na dionici Zagorje – Gračac – Knin te DC3 na dionici Zdihovo – Delnice – Kikovica.
Za teretna vozila s prikolicama i poluprikolicama trenutačno ne postoji slobodan cestovni pravac između unutrašnjosti i Rijeke odnosno Istre, kao ni u suprotnom smjeru.
U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar, zbog čega su na snazi dodatne zabrane za pojedine skupine vozila.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, drže sigurnosni razmak te na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme.
