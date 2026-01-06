Obavijesti

HAK IZDAO UPOZORENJA

FOTO Snježni kaos na autocesti. Nema slobodnog pravca do Istre za dio vozila: 'Vozite oprezno!'

Zbog zimskih uvjeta uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru, Lici i na pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj
Prema informacijama Hrvatskog autokluba, snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. | Foto: HAK
