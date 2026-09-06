Obavijesti

Galerija

Komentari 0
29. SUSRET ZA RUDIJA

FOTO Spektakl u Zagorju. Pogledajte akrobacije u čast legendarnog Rudija Perešina

U sklopu 29. Susreta za Rudija, manifestacija koja se održava u znak sjećanja na Rudolfa Perešina, legendarnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroja Domovinskog rata održan je Letački program u Gornjoj Stubici.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Gornja Stubica: U sklopu 29. Susreta za Rudija, održao se Letački program
Rudolf Perešin je 25. listopada 1991. tijekom rata u Hrvatskoj svojim avionom MiG-21 prebjegao iz Jugoslavenske ratne avijacije u Austriju. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/64
Rudolf Perešin je 25. listopada 1991. tijekom rata u Hrvatskoj svojim avionom MiG-21 prebjegao iz Jugoslavenske ratne avijacije u Austriju. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026