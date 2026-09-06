FOTO Spektakl u Zagorju. Pogledajte akrobacije u čast legendarnog Rudija Perešina

U sklopu 29. Susreta za Rudija, manifestacija koja se održava u znak sjećanja na Rudolfa Perešina, legendarnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroja Domovinskog rata održan je Letački program u Gornjoj Stubici.
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Rudolf Perešin je 25. listopada 1991. tijekom rata u Hrvatskoj svojim avionom MiG-21 prebjegao iz Jugoslavenske ratne avijacije u Austriju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Rudolf Perešin je 25. listopada 1991. tijekom rata u Hrvatskoj svojim avionom MiG-21 prebjegao iz Jugoslavenske ratne avijacije u Austriju.
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
Rudolf Perešin je 25. listopada 1991. tijekom rata u Hrvatskoj svojim avionom MiG-21 prebjegao iz Jugoslavenske ratne avijacije u Austriju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ja sam Hrvat i ne mogu i neću pucati na Hrvate, objasnio je svoju odluku zašto je napustio vojsku raspadajuće države.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Poginuo je 2. svibnja 1995. tijekom operacije Bljesak, nakon što mu je pogođen avion.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL