U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela. Jedna osoba je smrtno stradala...
TRAGEDIJA KOD ZAGREBA
Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...
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Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće u Svetom Ivanu Zelini, objavila je Policijska uprava zagrebačka.
- U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela - navode u svojoj objavi iz policije.
Na mjestu događaja jedna osoba je nažalost izgubila život.
- U tijeku je gašenje požara, nakon čega, kad se za to steknu uvjeti, slijedi očevid - poručuju iz policije.
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