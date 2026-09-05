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TRAGEDIJA KOD ZAGREBA

Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...

Piše 24sata,
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Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...
Foto: 24sata
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U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela. Jedna osoba je smrtno stradala...

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće u Svetom Ivanu Zelini, objavila je Policijska uprava zagrebačka.

- U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela - navode u svojoj objavi iz policije.

Na mjestu događaja jedna osoba je nažalost izgubila život.

- U tijeku je gašenje požara, nakon čega, kad se za to steknu uvjeti, slijedi očevid - poručuju iz policije.

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Komentari 5
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