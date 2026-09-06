Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'

Na jučerašnjem prosvjedu u Zagrebu zabilježen je sramotan incident. Vijećnik u Skupštini Zadarske županije Mate Lukić vrijeđao je okupljene oko sebe, piše Morski.hr.

Dok je sa svojom skupinom, obučenom u crne majice koja je nosila transparent "Ova bojna čuva Liku", šetao uz prosvjednike, vikao je na prosvjednike, tjerao ih "dva metra od sebe" i nazivao pogrdnim imenima, a sve je uz to i snimao. Snimke je uklonio s Facebooka.

Foto: Facebook

"Ajmo dide, bođovani, jeste nas zvali da dođemo, evo nas. Ajde napravi mista, ajde... miči se, makni se, jeste nas zvali da dođemo? Dva metra isprid, hodaj naprid, dva metra isprid!" - čuje se glas, za kojeg nam je potvrdio Lukić da je to bio on.

- Nije to bila agresija. Ljudi sa strane su znali dobacivati ružne riječi, poput: "Vidi ih, sramota." i bacali su boce vode. Čujem se samo ja, ne čuje se deset metara dalje. Znali su dobacivati "sram vas bilo - rekao je za Morski.hr. Na pitanje je li ga sram, odgovorio je pitanjem čega bi ga trebalo biti sram?

- Vikanja, što je vikanje? Ma taj stari je bio s nama. Čak sam maka i mislija sam nespominjat. Mi smo imali dogovor ako se nešto dogodi, baš mislim nasilje. A baš ta žena sa zviždaljkom je dobacivala - rekao je.

Rekao je i da većinu ljudi iza transparenta nije poznavao.

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"I ja 99 posto ljudi koji su bili iza transparenata ne znam. Ja sam s njima išao do Trga, dalje više ne", rekao je, a zatim zaključio: "Zaista nisu bile provokacije. Sam se snimam možda zato zvuči glasno. A prosvjed je žamor, zviždanje, hodaj. Ne shvaćam čemu drama oko ničega."

Poznat po žestokim nastupima

Vijećnik Mate Lukić ranije je privlačio pažnju izjavama o migrantima, stranim radnicima, LGBT osobama, NDH i Srbima. Tako je 2024. rekao da Nepalci imaju IQ 40, zbog čega je policija objavila razgovor s njim.

U travnju 2026., na godišnjicu proglašenja NDH, objavio je fotografiju iz vremena NDH, partizane nazivao "opančarima i tifusarima" te poručio da povijest nije uvijek onakva kakvom je pobjednici napišu.

U drugim objavama Bošnjake je nazivao "poturicama" i zagovarao "žilet-žicu" prema BiH. U kolovozu 2026. tvrdio je i da je na pravoslavnoj crkvi u Karinu Donjem izvješena srpska zastava, nakon čega je policija objasnila da je riječ o zastavi Srpske pravoslavne crkve koja je legalno istaknuta povodom blagdana.

Izgorio mu auto

U srpnju 2024. izgorio mu je službeni auto, što je komentirao na Facebooku.

'Dragi prijatelji dobro sam. Fizički i ne baš. Nisam izgorio živ. Bog me pomazio 2x u jednu večer. Ja sam radio svoj posao. Zna se zašto se radi ljeti po noći. Stradao sam ranije, ali nitko nije dugo naišao za pomoć.

Oni koji su pomogli HVALA VAM! Sad čitam da sam kriv jer sam bio u suprotnoj traci. To je uska cesta samo sa jednom trakom. Valjda mi je i istekla vozačka. Desi se svakom smrtniku. Nisam bio u nikakvom kafiću, ni zabavi.

Bio sam u službi u šumi daleko od toga. Nitko nije stradao osim mene i to je najbitnije. Sve su mi privatne i službene stvari izgorjele, ali život ide dalje! Hvala vam svima koji se brinete, ne brigajte čvrst sam ja ustat ću se', napisao je.