Obavijesti

News

Komentari 34
MATE LUKIĆ

Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 14 min
Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'
Zadar: Održana je 3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vijećnik Mate Lukić ranije je privlačio pažnju izjavama o migrantima, stranim radnicima, LGBT osobama, NDH i Srbima. Tako je 2024. rekao da Nepalci imaju IQ 40, zbog čega je policija objavila razgovor s njim

Na jučerašnjem prosvjedu u Zagrebu zabilježen je sramotan incident. Vijećnik u Skupštini Zadarske županije Mate Lukić vrijeđao je okupljene oko sebe, piše Morski.hr

Dok je sa svojom skupinom, obučenom u crne majice koja je nosila transparent "Ova bojna čuva Liku", šetao uz prosvjednike, vikao je na prosvjednike, tjerao ih "dva metra od sebe" i nazivao pogrdnim imenima, a sve je uz to i snimao. Snimke je uklonio s Facebooka.

Foto: Facebook

"Ajmo dide, bođovani, jeste nas zvali da dođemo, evo nas. Ajde napravi mista, ajde... miči se, makni se, jeste nas zvali da dođemo? Dva metra isprid, hodaj naprid, dva metra isprid!" - čuje se glas, za kojeg nam je potvrdio Lukić da je to bio on.

 - Nije to bila agresija. Ljudi sa strane su znali dobacivati ružne riječi, poput: "Vidi ih, sramota." i bacali su boce vode. Čujem se samo ja, ne čuje se deset metara dalje. Znali su dobacivati "sram vas bilo - rekao je za Morski.hr. Na pitanje je li ga sram, odgovorio je pitanjem čega bi ga trebalo biti sram?

LUPETA NA FACEBOOKU Zadarski HSP-ovac kojem je izgorio auto u noći priveden je zbog komentara o Nepalcima
Zadarski HSP-ovac kojem je izgorio auto u noći priveden je zbog komentara o Nepalcima

 -  Vikanja, što je vikanje? Ma taj stari je bio s nama. Čak sam maka i mislija sam nespominjat. Mi smo imali dogovor ako se nešto dogodi, baš mislim nasilje. A baš ta žena sa zviždaljkom je dobacivala - rekao je.

Rekao je i da većinu ljudi iza transparenta nije poznavao.

Pokretanje videa...

Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici VIDEO
Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici | Video: 24sata/pixsell

"I ja 99 posto ljudi koji su bili iza transparenata ne znam. Ja sam s njima išao do Trga, dalje više ne", rekao je, a zatim zaključio: "Zaista nisu bile provokacije. Sam se snimam možda zato zvuči glasno. A prosvjed je žamor, zviždanje, hodaj. Ne shvaćam čemu drama oko ničega."

Poznat po žestokim nastupima

Vijećnik Mate Lukić ranije je privlačio pažnju izjavama o migrantima, stranim radnicima, LGBT osobama, NDH i Srbima. Tako je 2024. rekao da Nepalci imaju IQ 40, zbog čega je policija objavila razgovor s njim.

Zagreb: Okupljanje prosvjednika Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku Zagreb: Okupljanje prosvjednika Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku Zagreb: Okupljanje prosvjednika Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
221
Foto: Marko Seper /PIXSELL

U travnju 2026., na godišnjicu proglašenja NDH, objavio je fotografiju iz vremena NDH, partizane nazivao "opančarima i tifusarima" te poručio da povijest nije uvijek onakva kakvom je pobjednici napišu. 

U drugim objavama Bošnjake je nazivao "poturicama" i zagovarao "žilet-žicu" prema BiH. U kolovozu 2026. tvrdio je i da je na pravoslavnoj crkvi u Karinu Donjem izvješena srpska zastava, nakon čega je policija objasnila da je riječ o zastavi Srpske pravoslavne crkve koja je legalno istaknuta povodom blagdana.

Izgorio mu auto

U srpnju 2024. izgorio mu je službeni auto, što je komentirao na Facebooku.

'Dragi prijatelji dobro sam. Fizički i ne baš. Nisam izgorio živ. Bog me pomazio 2x u jednu večer. Ja sam radio svoj posao. Zna se zašto se radi ljeti po noći. Stradao sam ranije, ali nitko nije dugo naišao za pomoć. 

Oni koji su pomogli HVALA VAM! Sad čitam da sam kriv jer sam bio u suprotnoj traci. To je uska cesta samo sa jednom trakom. Valjda mi je i istekla vozačka. Desi se svakom smrtniku. Nisam bio u nikakvom kafiću, ni zabavi. 

Bio sam u službi u šumi daleko od toga. Nitko nije stradao osim mene i to je najbitnije. Sve su mi privatne i službene stvari izgorjele, ali život ide dalje! Hvala vam svima koji se brinete, ne brigajte čvrst sam ja ustat ću se', napisao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
Hrvatica iz Buenos Airesa: Čudi me da se ne bunite više. Za dušu je vidjeti ovoliko ljudi
STIGLA NA PROSVJED

Hrvatica iz Buenos Airesa: Čudi me da se ne bunite više. Za dušu je vidjeti ovoliko ljudi

Elena Pollich (70), čiji su roditelji 1948. emigrirali u Argentinu, navikla je sudjelovati na prosvjedima u toj južnoameričkoj zemlji. Ondje stanovnici često izlaze na ulice kada su nezadovoljni
Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...
TRAGEDIJA KOD ZAGREBA

Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...

U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela. Jedna osoba je smrtno stradala...
VIDEO 'Mrcina' u pratnji vojnih aviona kružila iznad Hrvatske
JEDAN OD NAJMOĆNIJIH U EUROPI

VIDEO 'Mrcina' u pratnji vojnih aviona kružila iznad Hrvatske

A400M je jedan od najmoćnijih europskih vojnih transportera. Može prevoziti do 37 tona tereta, 116 padobranaca ili 66 nosila, a posebno je zanimljiv zbog mogućnosti slijetanja na kratke i nepripremljene piste

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026