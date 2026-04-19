FOTO Splićani pohrlili na Sunce, najhrabriji su već skočili u more

Topla i vedra nedjelja napunila kultnu splitsku plažu, ručnici prekrili pijesak, a u plićaku se zaigrao i nezaobilazni picigin
Sunčana nedjelja izmamila je brojne Splićane i turiste na Bačvice, gdje su mnogi odlučili iskoristiti lijepo vrijeme za prvo ovogodišnje sunčanje, a neki su se odvažili i na kupanje. Prizori s jedne od najpoznatijih gradskih plaža jasno daju naslutiti da je sezona pred vratima.
| Foto: Zvonimir Barisin
Sunčana nedjelja izmamila je brojne Splićane i turiste na Bačvice, gdje su mnogi odlučili iskoristiti lijepo vrijeme za prvo ovogodišnje sunčanje, a neki su se odvažili i na kupanje. Prizori s jedne od najpoznatijih gradskih plaža jasno daju naslutiti da je sezona pred vratima. |
Foto: Zvonimir Barisin
Sunčana nedjelja izmamila je brojne Splićane i turiste na Bačvice, gdje su mnogi odlučili iskoristiti lijepo vrijeme za prvo ovogodišnje sunčanje, a neki su se odvažili i na kupanje. Prizori s jedne od najpoznatijih gradskih plaža jasno daju naslutiti da je sezona pred vratima.
| Foto: Zvonimir Barisin
Temperatura zraka u Splitu popela se na oko ugodna 23 stupnja, a kombinacija vedrog neba i laganog vjetra bila je idealna za boravak na otvorenom. Pješčani dio plaže brzo se ispunio, a ručnici su zauzeli gotovo svaki slobodan kutak.
| Foto: Zvonimir Barisin
Većina posjetitelja odlučila se za opuštanje i upijanje sunca, no bilo je i onih koji su bez puno razmišljanja zakoračili u more. Iako temperatura mora još uvijek nije za svakoga, najodvažniji su iskoristili priliku za kratko osvježenje.
| Foto: Zvonimir Barisin
Bačvice, naravno, nisu mogle proći bez picigina. U plićaku su se okupile grupe svih generacija, a njihovi atraktivni skokovi i potezi ponovno su privlačili pažnju prolaznika i šetača.
| Foto: Zvonimir Barisin
Dok u ostatku Europe proljeće još donosi nestabilno vrijeme, u Dalmaciji već vlada pravi predokus ljeta.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin