Spomenik Tesli seli se natrag na Institut: Plan za Meštrovićev rad izazvao žestoke polarizacije

Nađemo se kod Tesle, ta je uzrečica postala jednako popularna kao i one "nađemo se pod satom" ili "nađemo se kod konja". Zagreb nema tako puno markantnih veduta kao što je Meštrovićev spomenik Nikoli Tesli. No taj bi spomenik uskoro trebao biti vraćen na izvornu lokaciju, ispred Instituta Ruđer Bošković, i taj je plan izazvao žestoke polarizacije.

Meštrovićev rad na postojećoj je lokaciji od 2006. Tamo ga je doveo gradonačelnik Milan Bandić, u nekom od svojih "magnovenja". Suštinski se uklopio jako dobro, iako urbanisti i povjesničari umjetnosti smatraju da je prevelik za tu poziciju.

Zagreb: Povodom Dana kravate svoju crvenu kravatu dobio je i spomenik Nikoli Tesli | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ideja o uklanjanju zazvonila je ipak šokantno. Izložio ju je izaslanik ravnatelja Instituta Ruđer Bošković Karolj Skala, koji je nedavno kazao je da je s Gradom Zagrebom postignut dogovor o vraćanju kipa na izvornu lokaciju.

- Taj spomenički par u simbiozi predstavlja snagu prirodoslovlja i tehničkih znanosti za razvoj civilizacije na Zemlji. Tu je misao Meštrović pobrao od Tesle u prijateljskim kontaktima u New Yorku - kazao je Skala.

- On je bio neobično simpatičan čovjek, skroman u odnosima, s nekim sramežljivim ponosom i pomalo tragičnim izražajem u licu, kao neki razočarani vitez. Nije bio mnogo govorljiv, ali kad bi započeo jednu temu, tjerao bi je do kraja i nije skakao s jednoga predmeta na drugi - napisao je Meštrović u Uspomenama na ljude i događaje.

Zagreb: Napuknut spomenik Nikoli Tesli u Teslinoj ulici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Teslu je, kako je Ivan Supek kazao Tanji Rudež, osobno poznavao pa je napravio intimniji spomenik od onoga kojim je prikazao Ruđera. Zato je Ruđer monumentalan, a Tesla gotovo intiman. Dva su se genija obožavala. Tesla je osobno molio Meštrovića za izradu kipa – osim jedne slikarice, nikad nikome nije dopustio portretiranje – a Meštrović je na molbu reagirao s oduševljenjem, nije mu trebao novac. Isticao je više puta kako nikada nije radio za pare, do kojih da mu nije stalo, kako je siromah i želi da i umre kao siromah.

Što će biti sa spomenikom? Jedna je opcija povratak u Ruđer. Druga je – ako se Institut složi – postavljanje oba u gradu, da budu na vidjelu svima. Treća je izrada nekog novog Tesle za sadašnju lokaciju, premda bi mnoge - gledamo li spomenike koji su zadnjih 30 godina rađeni našim velikanima – prije trebalo kvalificirati kao uništavanje kamena, gipsa i uspomene na pokojnike, nego na umjetnička djela.

No svakako bi trebalo povesti stručnu i javnu raspravu, pa, uz poštovanje propisa i oporuke slavnog kipara (koji nije želio da se iz njegovih djela rade replike) naći prihvatljivo rješenje.