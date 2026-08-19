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JEDNI BRANE POTEZ, DRUGI SE BUNILI

FOTO 'Spremnici razdora' na Trgu bana Jelačića su u funkciji: Zbog njih su se prepucavali...

Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja..
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Zagreb: Spremnici na Trgu u funkciji, bačeno prvo smeće
Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja.. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja.. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 10

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