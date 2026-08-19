FOTO 'Spremnici razdora' na Trgu bana Jelačića su u funkciji: Zbog njih su se prepucavali...

Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja..
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Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja..
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja..
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Podzemni spremnici za otpad na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i službeno su u funkciji, u njih se počelo bacati smeće... Riječ je o pet podzemnih spremnika postavljenih na početku Ilice, zbog kojih je došlo do žestokih prepucavanja..
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Zbog njih se prepucavali, jedni su branili njihovo postavljanje kao praktično, drugi su žestoko protivili, neki su njihovo postavljanje čak nazvali 'zločinom'...
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila ranije da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države. Živalj je ranije istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija Rekla je da će spremnici na Trgu biti isključivo za stanare.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
"To nije promašaj, to je... Ja mislim da je to zločin, zločin. Apsolutno kao da si netko usred dnevnog boravka postavi kantu za smeće", rekao je ranije arhitekt Branko Silađin komentirajući postavljanje podzemnih spremnika za otpad na spoju Ilice i Trga bana Jelačića. Idejni tvorac rekonstrukcije glavnog zagrebačkog trga uoči Univerzijade 1987. godine nije skrivao nezadovoljstvo odabranom lokacijom spremnika, pisao je Dnevnik.hr.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Evo kako je izgledalo njihovo postavljanje...
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL