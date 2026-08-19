FOTO 'Spremnici razdora' na Trgu bana Jelačića su u funkciji: Zbog njih su se prepucavali...

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila ranije da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države. Živalj je ranije istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija Rekla je da će spremnici na Trgu biti isključivo za stanare. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL