FOTO Sramota u Istri! Auto izgrebali i napisali 'Ubij Srbina'

Nepoznati počinitelj je u noći sa 1. na 2. srpnja na području Funtane oštetio vozilo srbijanskih registarskih oznaka
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE
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Porečka policija zaprimila prijavu da je nepoznati počinitelj u noći sa 1. na 2. srpnja na području Funtane oštetio vozilo srbijanskih registarskih oznaka, potvrdili su nam iz istarske policije.
Iz policije su nam kazali kako provode kriminalističko istraživanje i tragaju za nepoznatim počiniteljem.
Čitatelj nam je poslao fotografiju oštećenog automobila na kojoj se vidi kako je netko ogrebao auto i napisao "UBI SRBINA".
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