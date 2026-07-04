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KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

FOTO Sramota u Istri! Auto izgrebali i napisali 'Ubij Srbina'

Piše 24sata,
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FOTO Sramota u Istri! Auto izgrebali i napisali 'Ubij Srbina'
Foto: Čitatelj 24sata
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Nepoznati počinitelj je u noći sa 1. na 2. srpnja na području Funtane oštetio vozilo srbijanskih registarskih oznaka

Porečka policija zaprimila prijavu da je nepoznati počinitelj u noći sa 1. na 2. srpnja na području Funtane oštetio vozilo srbijanskih registarskih oznaka, potvrdili su nam iz istarske policije.

Iz policije su nam kazali kako provode kriminalističko istraživanje i tragaju za nepoznatim počiniteljem.

Foto: Čitatelj 24sata

Čitatelj nam je poslao fotografiju oštećenog automobila na kojoj se vidi kako je netko ogrebao auto i napisao "UBI SRBINA".

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