FOTO Srđana Mlađana doveli na sud: U fokusu 'lista za odstrel'

Jedan od najozloglašenijih zločinaca u novijoj hrvatskoj povijesti, trostruki ubojica Srđan Mlađan, ponovno je pod najvišim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu. Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi ga mogao zadržati iza rešetaka još desetljećima, u središtu rasprave našla se sporna bilježnica, s "listom za odstrel".

POGLEDAJTE GALERIJU:

Mlađan, koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu, sada se suočava s optužbama da je iz zatvorske ćelije poticao na teška ubojstva i otmice. Njegov izlazak na slobodu bio je predviđen za svibanj 2027. godine, no ako bude proglašen krivim po novoj optužnici, prijeti mu dodatnih pet do 20 godina zatvora. Cijeli slučaj u javnost je dospio nakon što je Mlađanov vjenčani kum i bivši cimer iz ćelije, Željko Bijelić, o svemu progovorio u emisiji "Dosje Jarak".

Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mlađana su dovele jake snage osiguranja, specijalci, dronovi i policija. Na današnjem ročištu svjedočit će voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković, piše HRT.

Ključni svjedok optužbe, Željko Bijelić, trebao bi svjedočiti idućeg tjedna, također iza zatvorenih vrata. Mlađanova obrana, s druge strane, inzistira da se kao dokazni materijal pribave sve snimke emisije "Dosje Jarak", uključujući i neemitirane dijelove, a predložili su i saslušanje autora emisije Andrije Jarka.