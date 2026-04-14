Obavijesti

News

TROSTRUKI UBOJICA

FOTO Srđana Mlađana doveli na sud: U fokusu 'lista za odstrel'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
12
Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na današnjem ročištu govorit će se o spornoj bilježnici koja je Mlađanu oduzeta u zatvoru, a u kojoj je navodno bila lista ljudi za odstrijel

Jedan od najozloglašenijih zločinaca u novijoj hrvatskoj povijesti, trostruki ubojica Srđan Mlađan, ponovno je pod najvišim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu. Na četvrtom ročištu u novom postupku, koji bi ga mogao zadržati iza rešetaka još desetljećima, u središtu rasprave našla se sporna bilježnica, s "listom za odstrel".

POGLEDAJTE GALERIJU:

Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja
12
Mlađan, koji u kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu, sada se suočava s optužbama da je iz zatvorske ćelije poticao na teška ubojstva i otmice. Njegov izlazak na slobodu bio je predviđen za svibanj 2027. godine, no ako bude proglašen krivim po novoj optužnici, prijeti mu dodatnih pet do 20 godina zatvora. Cijeli slučaj u javnost je dospio nakon što je Mlađanov vjenčani kum i bivši cimer iz ćelije, Željko Bijelić, o svemu progovorio u emisiji "Dosje Jarak".

Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja
Mlađana su dovele jake snage osiguranja, specijalci, dronovi i policija. Na današnjem ročištu svjedočit će voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković, piše HRT.

Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja
Ključni svjedok optužbe, Željko Bijelić, trebao bi svjedočiti idućeg tjedna, također iza zatvorenih vrata. Mlađanova obrana, s druge strane, inzistira da se kao dokazni materijal pribave sve snimke emisije "Dosje Jarak", uključujući i neemitirane dijelove, a predložili su i saslušanje autora emisije Andrije Jarka.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026