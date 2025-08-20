Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj...
FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša
Nakon niza vrućih dana u kojima su temperature nerijetko prelazile i iznad 35 Celzijevih stupnjeva, stiže nam promjena vremena.
Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.
- Lokalno je moguće da budu i izraženiji te praćeni jakim vjetrom, ponajprije navečer. Od sredine dana poneki pljusak s grmljavinom moguć je i drugdje u unutrašnjosti te na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 °C - navode iz DHMZ-a.
Da se približava veliko nevrijeme svjedoči i ova fotografija s društvenih mreža.
Stranica IstraMet objavila je kako su u posljednjih par sati zabilježili više od 5000 udara munja.
Napisali su kako vrlo snažan sustav ide prema Istri te je moguća grmljavinska bomba i pijavice.
