Obavijesti

News

Komentari 5
PRIPAZITE

FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: istramet/rain alarm

Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj...

Nakon niza vrućih dana u kojima su temperature nerijetko prelazile i iznad 35 Celzijevih stupnjeva, stiže nam promjena vremena. 

Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj.

- Lokalno je moguće da budu i izraženiji te praćeni jakim vjetrom, ponajprije navečer. Od sredine dana poneki pljusak s grmljavinom moguć je i drugdje u unutrašnjosti te na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 °C - navode iz DHMZ-a.

Da se približava veliko nevrijeme svjedoči i ova fotografija s društvenih mreža.

Foto: Istramet

Stranica IstraMet objavila je kako su u posljednjih par sati zabilježili više od 5000 udara munja.

Foto: Istramet

Napisali su kako vrlo snažan sustav ide prema Istri te je moguća grmljavinska bomba i pijavice.

Foto: Istramet

