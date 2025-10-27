Obavijesti

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu
Novo Mesto: Na mjestu ubojstva građani pale lampione i lampaše
On je bio sve. Moj brat, moja desna ruka. Obiteljski čovjek. Ima dvoje djece. Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto. Bio je voditelj svih mojih lokala. On je bio jing, a ja jang. Smiren i dobar čovjek. Nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga znali i voljeli - rekao nam je direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš Šutar (48). Tragedija u ranim satima u subotu potresla je mnoge u Novom Mestu, a cijela Slovenija digla se na noge. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
