FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu
On je bio sve. Moj brat, moja desna ruka. Obiteljski čovjek. Ima dvoje djece. Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto. Bio je voditelj svih mojih lokala. On je bio jing, a ja jang. Smiren i dobar čovjek. Nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga znali i voljeli - rekao nam je direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš Šutar (48). Tragedija u ranim satima u subotu potresla je mnoge u Novom Mestu, a cijela Slovenija digla se na noge.
Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba LokalPatriot u Rozmanovoj ulici. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Prijetili su mu, a on je pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba.
Bilo je oko 2.30 sati. Ubijeni Aleš. Š, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba kako bi zaštitio sina, no jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu te mu zadao kobne ozljede, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Liječnici ga nisu mogli spasiti te je preminuo.
Stotine lampaša ostavljeni su pred klubom ispred kojeg je ubijen Aleš (48). Brojni građani opraštaju se od ubijenog.
Policija je uhitila mladića (21) za kojeg sumnjaju da je 48-godišnjaku zadao smrtonosne ozljede. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege, poznanici.
Iako kao punoljetan nema kaznenu evidenciju, uhićeni mladić je u maloljetničkoj dobi evidentiran zbog imovinskih kaznenih djela i dvaju nasilnih napada, među kojima je i seksualni napad na osobu mlađu od 15 godina. Stanovnici Novog Mesta i ranije su se žalili na ponašanje Roma iz tog grada i njegove okolice. Ako ga proglase krivim, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora.
Osumnjičeni je, kako pišu Slovenske Novice, na društvenim mrežama dijelio svoju strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi. U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju".
Od Aleša Šutara na društvenim se mrežama oprostio i njegov brat, Janez.
