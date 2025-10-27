FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

On je bio sve. Moj brat, moja desna ruka. Obiteljski čovjek. Ima dvoje djece. Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija. Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto. Bio je voditelj svih mojih lokala. On je bio jing, a ja jang. Smiren i dobar čovjek. Nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga znali i voljeli - rekao nam je direktor kafića Marof u kojem je radio ubijeni Aleš Šutar (48). Tragedija u ranim satima u subotu potresla je mnoge u Novom Mestu, a cijela Slovenija digla se na noge. | Foto: Igor Soban/PIXSELL