DVODNEVNI ŠTRAJK

FOTO Štrajk potpuno zaustavio javni prijevoz diljem Njemačke

Sindikat se nada steći utjecaj u pregovorima koji se odnose na uvjete rada, posebice radno vrijeme i rad u smjenama, dodatke za noćni i rad vikendom te plaće
Trade union Verdi calls for a nationwide warning strike for higher wages and better working conditions, in Berlin
Autobusi, tramvaji i vlakovi diljem Njemačke prestali su voziti u petak ujutro nakon što su se lokalni prometni radnici odazvali na poziv sindikata javnog sektora Verdi da organiziraju dvodnevni štrajk. | Foto: Christian Mang
