Strava u Beču: Srbin ubio ženu, teško ozlijedio kćer pa sam sebi presudio?! 'Čuli smo četiri hica'

Dvoje je mrtvih, a jedan čovjek teško ozlijeđen u pucnjavi u Beču. Državljanin Srbije navodno je ubio ženu i teško ozlijedio svoju kćer, a zatim presudio sebi u vozilo. Hitne službe su na mjestu zločina, a ulice oko zgrade u austrijskom glavnom gradu je potpuno blokiran.

Kako tvrde svjedoci za portal Heute, čulo se četiri hica, a nakon poziva hitnim službama o pucnjavi, policija je u stanu pronašla beživotnu osobu. Još jedna osoba teško je ozlijeđena hicima iz vatrenog oružja.

Muškarca su pronašli mrtvog u automobilu, s prostrijelnom ranom na glavi. Navodno su u stanu pronašli još dvoje članova obitelji koja nisu ozljeđena.

Nije poznato je li ubijena žena supruga ubojice. Motiv zločina nije poznat.