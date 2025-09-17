Obavijesti

News

Komentari 0
PUCNJAVA U AUSTRIJI

Strava u Beču: Srbin ubio ženu, teško ozlijedio kćer pa sam sebi presudio?! 'Čuli smo četiri hica'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Beču: Srbin ubio ženu, teško ozlijedio kćer pa sam sebi presudio?! 'Čuli smo četiri hica'
Foto: LEONHARD FOEGER

Muškarca su pronašli mrtvog u automobilu, s prostrijelnom ranom na glavi. Navodno su u stanu pronašli još dvoje članova obitelji koja nisu ozljeđena

Dvoje je mrtvih, a jedan čovjek teško ozlijeđen u pucnjavi u Beču. Državljanin Srbije navodno je ubio ženu i teško ozlijedio svoju kćer, a zatim presudio sebi u vozilo. Hitne službe su na mjestu zločina, a ulice oko zgrade u austrijskom glavnom gradu je potpuno blokiran.

UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Kako tvrde svjedoci za portal Heute, čulo se četiri hica, a nakon poziva hitnim službama o pucnjavi, policija je u stanu pronašla beživotnu osobu. Još jedna osoba teško je ozlijeđena hicima iz vatrenog oružja.

NOVI DETALJI Optužili Kirkovog ubojicu, tražit će smrtnu kaznu: Otkrili poruke koje je poslao prije ubojstva
Optužili Kirkovog ubojicu, tražit će smrtnu kaznu: Otkrili poruke koje je poslao prije ubojstva

Muškarca su pronašli mrtvog u automobilu, s prostrijelnom ranom na glavi. Navodno su u stanu pronašli još dvoje članova obitelji koja nisu ozljeđena. 

Nije poznato je li ubijena žena supruga ubojice. Motiv zločina nije poznat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025