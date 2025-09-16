Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Mihael L. (33) pronađen je mrtav 9. srpnja ove godine, kraj ribnjaka u Maloj Subotici. Izudaran je, ubijen jednim hicem u potiljak, nakon čega je ubojica njegovo tijelo odvukao u visoku travu. Razgovarali smo s njegovim ocem Ivanom Lajtmanom.

- Išao sam tamo kad me nazvala njegova djevojka i rekla da ga ne može dobiti. To je ribička graba, njegova djevojka mi je rekla da se išao tamo naći s nekim prijateljem, poznanikom, tako nešto, ali nije znala s kim. Prošao sam okolo, pogledao, nisam vidio ni njega ni njegove stvari pa sam otišao. Nisam očekivao da se dogodilo nešto ovako užasno pa nisam išao za time da gledam je li negdje leži. Još sam prošao tri - četiri metra od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga vidio - govori Lajtman za 24sata.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Privatni album

Kako doznajemo, Mihael nije opljačkan, kod sebe je imao svoj sat, srebrni lančić i novčanik. No mobitela nije bilo. Mihael je 12 dana prije likvidacije izašao iz zatvora.

- Išao je zbog prekršaja iz 2021. godine. Nije došao na društveno koristan rad pa je umjesto četiri, odslužio 12 dana u zatvoru. Nije imao veze s drogom. Je trošio galaxy, ali nije bio diler. Da je bio diler, onda bi nešto i imao, znate - govori.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Beživotnog Mihaela pronašao je ribič oko 15 sati te srijede u srpnju. I od tad traje istraga. U utorak ujutro, policija je okružila i pretresla kuću u Maloj Subotici u kojoj živi brat Ivana Lajtmana koji ima dva sina. Odvukli su i dva automobila.

- Nisam imao kontakt s bratom dvije godine, nije ni Mihael imao ništa s njima. Ujutro su mi poslali slike tu iz mjesta da je u njegovoj kući nešto, da odvlače automobile i onda sam vidio ovo od policije da je povezano s istragom. Što i kako, to ne znam. Znam što pročitam u novinama. Kažem, nismo bili u kontaktu, ali su onda došli na sprovod, cijela familija i tak. Teško mi je vjerovati da je netko od njih, ako je, bit će mi još gore nego što je. Ipak se radi o bliskim članovima obitelji. U toj kući sam rođen. Stvarno se nadam da nemaju neke veze s tim - govori tužno Lajtman.

Foto: Međimurske novine

Mihael je završio školu za autolakirera. Radio je u fušu, nekad na pakiranju u tvornicama. S djevojkom je živio u stanu kod benzinske postaje u Svetom Križu.

- Živjeli su skupa, kod nas je imao prebivalište. Izgubio je osobnu, pa smo žena i ja s njim išli raditi osobnu jer smo oboje vlasnici nekretnine. Svako jutro smo se čuli s njim. I dan danas kad se dignem, pogledam mobitel, poruke, a poruke nema. Još mi je to teško prihvatiti. Ima i kćer. Nažalost, cijela obitelj je rastrgana. U Maloj Subotici se sve sazna, zato ne vjerujem još da je netko od njih, moj brat ili nećaci, to napravio. Već bih čuo. Bude istraga pokazala. Nadam se da nisu. Ako pokaže, neće mi biti nimalo lako. Da je tko drugi u pitanju, ne bi mi bilo još teže. Ako to potvrde, još će mi biti gore. Mihael nije bio kriminalac, razbojnik, pomagao je ljudima, tko god bi ga nazvao - govori tužno Lajtman.

Kontrolira se koliko može, trudi se funkcionirati. Na kraju razgovora rekao nam je da mora na posao. Da zadrži bar neki privid normalnosti.