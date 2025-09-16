Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI DETALJI

Optužili Kirkovog ubojicu, tražit će smrtnu kaznu: Otkrili poruke koje je poslao prije ubojstva

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Optužili Kirkovog ubojicu, tražit će smrtnu kaznu: Otkrili poruke koje je poslao prije ubojstva
Foto: Utah Department of Public Safety

Tužitelji navode da su na okidaču oružja pronađeni Robinsonovi DNK tragovi te da je osumnjičenik zatražio da cimer obriše poruke koje ga povezuju s počinjenjem zločina i da ostane nijem ako ga policija ispituj

Tyler Robinson, 22-godišnjak iz Washingtona u državi Utah, optužen je za ubojstvo desno-orijentiranog influencera Charlieja Kirka, koji je stradao nakon što je pogođen u vrat na jednom od Kirka mitinga. 

Tužitelji navode da su na okidaču oružja pronađeni Robinsonovi DNK tragovi te da je osumnjičenik zatražio da cimer obriše poruke koje ga povezuju s počinjenjem zločina i da ostane nijem ako ga policija ispituje, piše Sky News.

U jednoj poruci, prema optužnici, Robinson je priznao – “Ja jesam, žao mi je.”  U drugoj je poruci napisao: “Dosta mi je njegove mržnje. Neka mržnja se ne može pregovarati.” 

Ispod tipkovnice njegovog računala pronađen je papir na kojemu piše: “I had the opportunity to take out Charlie Kirk and I’m going to take it.”  

SMRT 'KRALJA' DESNICE Ubojstvo metkom 'Bella ciao': Sve je povezano s računalnom igrom i 'skrivenim internetom'
Ubojstvo metkom 'Bella ciao': Sve je povezano s računalnom igrom i 'skrivenim internetom'

Prema navodima, Robinson je planirao pucanje više od tjedan dana. 

Kirk, star 31 godinu, ubijen je na događaju u organizaciji Utah Valley University prošlog tjedna. Među otežavajućim okolnostima koje tužitelji navode su da je Robinson navodno ciljao Kirka zbog njegovih političkih stavova te da je znao da će na događaju biti djece koja će svjedočiti ubojstvu. 

Tužitelj će tražiti smrtnu kaznu

Robinson se suočava s optužbama za teško ubojstvo, posjedovanje oružja i opstruiranje pravde. Tužitelji namjeravaju tražiti smrtnu kaznu. On je od uhićenja u pritvoru, bez mogućnosti jamčevine. 

KRIV JE? FBI: DNK na mjestu ubojstva Kirka pripada Robinsonu
FBI: DNK na mjestu ubojstva Kirka pripada Robinsonu

Njegovi roditelji kažu da je Tyler zadnje vrijeme postao politički angažiraniji, da je “nakloniji lijevim stavovima”, te da je započeo vezu sa cimerom koji je “u fazi tranzicije”, što je izazivalo napetosti u obitelji. 

Kada su ga roditelji suočili, Robinson je, prema njihovim riječima, priznao da je ubio Kirka budući da je smatrao da “u tom čovjeku ima previše zla”. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025