Optužili Kirkovog ubojicu, tražit će smrtnu kaznu: Otkrili poruke koje je poslao prije ubojstva

Tyler Robinson, 22-godišnjak iz Washingtona u državi Utah, optužen je za ubojstvo desno-orijentiranog influencera Charlieja Kirka, koji je stradao nakon što je pogođen u vrat na jednom od Kirka mitinga.

Tužitelji navode da su na okidaču oružja pronađeni Robinsonovi DNK tragovi te da je osumnjičenik zatražio da cimer obriše poruke koje ga povezuju s počinjenjem zločina i da ostane nijem ako ga policija ispituje, piše Sky News.

U jednoj poruci, prema optužnici, Robinson je priznao – “Ja jesam, žao mi je.” U drugoj je poruci napisao: “Dosta mi je njegove mržnje. Neka mržnja se ne može pregovarati.”

Ispod tipkovnice njegovog računala pronađen je papir na kojemu piše: “I had the opportunity to take out Charlie Kirk and I’m going to take it.”

Prema navodima, Robinson je planirao pucanje više od tjedan dana.

Kirk, star 31 godinu, ubijen je na događaju u organizaciji Utah Valley University prošlog tjedna. Među otežavajućim okolnostima koje tužitelji navode su da je Robinson navodno ciljao Kirka zbog njegovih političkih stavova te da je znao da će na događaju biti djece koja će svjedočiti ubojstvu.

Tužitelj će tražiti smrtnu kaznu

Robinson se suočava s optužbama za teško ubojstvo, posjedovanje oružja i opstruiranje pravde. Tužitelji namjeravaju tražiti smrtnu kaznu. On je od uhićenja u pritvoru, bez mogućnosti jamčevine.

Njegovi roditelji kažu da je Tyler zadnje vrijeme postao politički angažiraniji, da je “nakloniji lijevim stavovima”, te da je započeo vezu sa cimerom koji je “u fazi tranzicije”, što je izazivalo napetosti u obitelji.

Kada su ga roditelji suočili, Robinson je, prema njihovim riječima, priznao da je ubio Kirka budući da je smatrao da “u tom čovjeku ima previše zla”.