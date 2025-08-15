TEŠKA PROMETNA NESREĆA
FOTO Stravični prizori iz Istre: Zabio se u stablo i poginuo, dijelovi vozila rasuti po cesti...
Vozač automobila poginuo je u stravičnoj prometnoj nesreći do koje je došlo u petak ujutro u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska. Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66, nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli, kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo. Istraga i očevid utvrdit će detalje ove teške prometne u kojoj je izgubljen jedan život...