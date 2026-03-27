FOTO Stručnjaci za klimu: 'Ovi orkanski vjetrovi postat će sve češći... Zemlja se ovako brani'

Ovakvi će nam se orkanski vjetrovi sve češće događati, kažu stručnjaci - zbog stakleničkih plinova odnosno globalnog zatopljenja sve je više toplinske energije u atmosferi, ona se pretvara u mehaničku energiju - jak vjetar, a onda, zbog trenja, mehanička energija opet postaje toplinska. Drugim riječima, u začaranom smo krugu.

Prof.dr.sc. Branko Grisogono, redoviti profesor na PMF-u u Zagrebu i naš veliki stručnjak za klimu, atmosferske valove i turbulencije, kaže da je, slušajući prognozu, bilo jasno da će nam se događati ovakvo nevrijeme.

Zagreb: Stručni skup Klimatske promjene i utjecaj katastrofalnih rizika na gospodarstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Jest, poluopsadno je stanje. Jak vjetar će trajati još danas cijeli dan, trebao bi prestati do subote ujutro. Postupno će slabiti, sutra možemo očekivati poboljšanje, možda čak i malo sunca, najavljuje profesor.

Na pitanje otkud ovako jak vjetar, pojašnjava kako se razvila vrlo jaka, duboka ciklona nad Jadranom, koja je prešla u 'visinsku kaplju', a mlazna struja je preslaba da ju otpuše. I klimatski je ona sve slabija pa 'šeće' Jadranom i pravi darmar. Stvorila ju je jaka fronta i ciklona pristigla iz polarnih krajeva, pojašnjava profesor. Ovo što nam vani u Zagrebu puše je, zaključuje, olujni vjetar.

- U ovakvom nevremenu nema druge nego minimizirati aktivnosti, nabaviti dovoljno hrane. Prognoze treba ozbiljno shvaćati, rade ih stručnjaci sa znanjem. Meni se čini, međutim, da ih ljudi olako shvaćaju. Vremenske prognoze ne smijemo tretirati kao i politikantske vijesti, koje nam uđu na jedno, a izađu na drugo uho. To nije isto, nipošto. Prognoze rade profesionalci sa znanjem, i treba ih poslušati, kaže profesor.

Olujno nevrijeme napravilo veliku štetu u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ovakvih će nevremena, zaključuje, biti i u proljeće i kroz jesen, a i ljeti kad naiđe supećelijski oblak, kao u srpnju 2023., kad je Zagreb također poharao snažan vjetar. Statistički je za očekivati da ćemo češće imati slična nevremena poput ovog. Efekti će biti sve češći u sve toplijoj klimi jer je sve više toplinske energije u okolišu, zaključuje stručnjak.

Meteorolog Krešo Pandžić, stručnjak za opću cirkulaciju atmosfere nam također prognozira jak vjetar još čitav jedan dan.

- Barem još jedan dan, i onda će se stišavati. U zadnje su vrijeme ovakve pojave sve intenzivnije, što se može objasniti energetskim aspektom s obzirom na globalno zatopljenje, pojašnjava. Zemlja se zagrijava zbog stakleničkih plinova, što stvara višak toplinske energije, ona se pretvara u mehaničku, mehanička opet u toplinsku, a Zemlja se "brani" pojačanim hlađenjem. I to je naše "novonormalno" vrijeme, odnosno nevrijeme.